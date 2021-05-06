Слов'янськ послаблює карантин з 11 травня: що зміниться
Фото: у Слов'янську послаблюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантин у Слов'янську. Рішення набирає чинності з 11 травня.
З 11 травня відновлюють роботу:
- загальноосвітні школи,
- школи мистецтв та дитячо-юнацькі спортивні школи,
- заклади культури, за винятком культурно-масових заходів,
- дозволять проведення спортивних змагань без глядачів, які включені в календарні плани.
Нагадаємо, у квітні в місті посилили карантин. Зокрема, заборонили всі масові заходи.
Зазначимо, "червону" і "помаранчеву" зони скоротили відразу на п'ять областей.
Однак, за вчора в Україні підтвердили 6038 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.
При цьому ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.