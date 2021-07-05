SkyUp запустила рейс зі Львова до Баку
Авіакомпанія SkyUp запустила регулярні рейси зі Львова до столиці Азербайджану Баку. Перший політ відбувся 4 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Літаки зі Львова відправлятимуться раз на тиждень - щонеділі, а у зворотному напрямку літатимуть щопонеділка.
Також в авіакомпанії нагадали, що зараз в'їзд в країну дозволений при наявності посвідки на проживання.
"Станом на 5 липня 2021 р.в'їзд дозволений за наявності посвідки на проживання, а також за рішенням Оперативного штабу при Кабінеті Міністрів Азербайджанської Республіки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, SkyUp запускає рейс з Одеси в грецьке місто Салоніки. Рейс здійснюватиметься раз на тиждень.
Крім того, раніше SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів до дев'яти країн Європи та Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.
Додамо, що SkyUp запустила рейси в кіпрське місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ був здійснений 1 травня.