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SkyUp запускає три нові рейси до Саудівської Аравії

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 20:50
SkyUp запускає три нові рейси до Саудівської Аравії Фото: SkyUp запустив два рейси до Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила три рейси з Києва до Саудівської Аравії. Перший літак 3 серпня відправився в Даммам - цей рейс буде доступний щовівторка. Також польоти будуть виконуватися в Ер-Ріяд і Джидду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Бориспіль".

"Сьогодні, 3 серпня, о 19:10 перші пасажири SkyUp Airlines вилетіли з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Даммаму. Відтепер ці рейси доступні пасажирам щовівторка", - вказується в повідомленні.

Рейси з Києва в Ер-Ріяд відкриваються з 4 серпня, а з 8-го - до Джидди.

У "Борисполі" зазначили, що авіакомпанія планує розвивати польотну програму до Саудівської Аравії.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія SkyUp Airlines запустила два нових рейси з України до Франції.

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