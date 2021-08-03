SkyUp запускає три нові рейси до Саудівської Аравії
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила три рейси з Києва до Саудівської Аравії. Перший літак 3 серпня відправився в Даммам - цей рейс буде доступний щовівторка. Також польоти будуть виконуватися в Ер-Ріяд і Джидду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Бориспіль".
"Сьогодні, 3 серпня, о 19:10 перші пасажири SkyUp Airlines вилетіли з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Даммаму. Відтепер ці рейси доступні пасажирам щовівторка", - вказується в повідомленні.
Рейси з Києва в Ер-Ріяд відкриваються з 4 серпня, а з 8-го - до Джидди.
У "Борисполі" зазначили, що авіакомпанія планує розвивати польотну програму до Саудівської Аравії.
Нагадаємо, раніше авіакомпанія SkyUp Airlines запустила два нових рейси з України до Франції.