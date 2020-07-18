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SkyUp переніс відновлення польотів до дев'яти країн

Київ, Субота 18 липня 2020 15:07
SkyUp переніс відновлення польотів до дев'яти країн
Фото: літак SkyUp (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Відновлення польотів відкладається до середини серпня

Українська авіакомпанія SkyUp відклала раніше анонсоване відновлення польотів до дев'яти країн. Крім того, повністю скасовується частина запланованих на літо рейсів.

Про це йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Повідомляється, що до 15 серпня включно відкладається відновлення польотів до Греції, Португалії, Іспанії, Франції, Кіпру, Чехії, Вірменії, Ізраїлю та Італії (окрім рейсів Львів - Неаполь - Львів 3, 7 і 10.серпня). Польоти переносяться у тому числі з тієї причини, що Євросоюз і країни інших регіонів залишаються закритими для українських туристів.

Також повідомляється, що з літньої навігації 2020 року виключено рейси:

  • Київ - Майорка - Київ
  • Київ - Тенеріфе - Київ
  • Київ - Ламеція-Терме - Київ
  • Київ - Корфу - Київ
  • Київ - Закінтос - Київ
  • Київ - Катанія - Київ
  • Київ - Ріміні - Київ
  • Одеса - Єреван - Одеса
  • Львів - Батумі - Львів
  • Запоріжжя - Батумі - Запоріжжя
  • Одеса - Батумі - Одеса
  • Львів - Іракліон - Львів
  • Одеса - Іракліон - Одеса
  • Запоріжжя - Іракліон - Запоріжжя
  • Запоріжжя - Прага - Запоріжжя
  • Київ - Піза - Київ
  • Київ - Барі - Київ
  • Львів - Париж (Бове) - Львів
  • Харків - Париж (Бове) - Харків
  • Одеса - Тбілісі - Одеса
  • Харків - Тбілісі - Харків
  • Запоріжжя - Тель-Авів - Запоріжжя

За напрямом Болгарія скасовуються рейси до Варни, залишаються тільки до Бургаса.

Авіакомпанія на своєму сайті пропонує пасажирам кілька можливостей відшкодування вартості квитків.

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз оновив "зелений список" країн, громадяни яких можуть вільно в'їжджати на територію країн-учасниць ЄС, проте України в цьому списку поки немає.

При цьому дві країни об'єднання - Хорватія і Болгарія - відкриті для українських туристів.

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