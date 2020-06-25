SkyUp Airlines відновлює перельоти з харківського аеропорту Ярославського в Київ, Одесу і Львів

Фото: аеропорт "Харків" (hrk.aero)

З 1 липня відкриваються перельоти Харків-Київ вартістю від 502 гривень

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, повідомив про відновлення з початку липня регулярного сполучення з українськими містами лайнерами авіакомпанії SkyUp Airlines.

Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора New Systems AM групи DCH.

"У липні українська авіакомпанія SkyUp Airlines відновлює перельоти з Харкова на трьох внутрішніх рейсах: у Київ, Одесу і Львів. Квитки вже можна придбати на сайті аеропорту hrk.aero і сайті перевізника skyup.aero, а також забронювати в авіакасах аеропорту", - повідомила прес-служба.

Повідомляється, що з 1 липня відкриваються перельоти Харків-Київ вартістю від 502 гривень, які виконуються кожен будній день, за винятком 6 і 13 липня. З 4 липня запускаються перельоти в Одесу за ціною від 502 гривень, які виконуються чотири рази на тиждень - щопонеділка, щосереди, щочетверга і щосуботи.

З 5 липня відновлюються рейси Харків-Львів за ціною від 738 грн тричі на тиждень - вівторками, п'ятницями й щонеділі. Ціни вказані за переліт в одну сторону без врахування вартості транспортування багажу.

Раніше Міжнародний аеропорт "Харків" повідомив про відновлення регулярного прямого сполучення Харків-Київ - 15 червня відбувся перший посткарантинний рейс з аеропорту авіакомпанії Windrose Airlines.

Як повідомили в прес-службі аеропорту, всі перельоти здійснюються з дотриманням вимог щодо запобігання розповсюдження COVID-19 на авіаційному транспорті, у зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту і користуванні повітряним авіатранспортом.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів і якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року увійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.

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Автор: РБК-Україна