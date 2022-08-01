Скромний італійський клуб підписав чемпіона світу та Європи

35-річний хавбек продовжить кар'єру на Апеннінах. Іспанець раніше виступав у чемпіонатах Англії, Іспанії та Франції.

Фабрегас прибув на береги озера Комо, щоб укласти 2-річний контракт із ломбардцями. На прибуття ветерана чекав натовп тіфозі "Комо". "Ларіанцям" зірковий виконавець дістався безкоштовно.

У червні Фабрегас став вільним агентом після 3,5 сезонів у складі "Монако". Раніше він захищав кольори "Челсі", "Барселони" та "Арсенала", здобувши чемпіонські титули в Англії та Іспанії та низку інших трофеїв.

У складі збірної Іспанії Фабрегас двічі перемагав на чемпіоната Європи – у 2008 і 2012 рр. Натомість на ЧС-2010 "Фурія Роха" з Сеском у складі виборола звання чемпіонів світу.