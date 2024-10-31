Яркий трехочковый форварда "Индианы" перед сиреной нокаутировал "Бостон": момент дня в НБА

Африканец сыграл ведущую роль в противостоянии с "Бостоном". На последних секундах овертайма, когда счет был равным, он получил передачу Халибертона и сквозь руки Уайта бросил из-за "дуги".

Стараниями Сиакама "Пэйсерс" отпраздновали домашнюю победу (135:132 ОТ). "Индиана" с рекордом 2 победы, 3 поражения поднялась на 10-е место в Восточной конференции НБА. Тем временем "Селтикс" потерпели первое поражение и опустились на 2-ю позицию.

Самым результативным на паркете стал лидер "Бостон" Джейсон Тейтум. Он набрал 37 очков, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи. Сиакам ответил дабл-даблом – 29 пунктов, 11 подборов, 5 ассистов.

Кто такой Паскаль Сиакам

Уроженец камерунского города Дуала, на студенческом уровне выступал за Университет Нью-Мексико. На драфте НБА-2018 выбран "Торонто" под 27-м номером.

В составе "Рапторз" провел 7,5 сезонов. Стал чемпионом ассоциации в 2019 году. Двукратный участник Матчей всех звезд (2020, 2023). Посреди кампании 2023/24 поехал в "Индиану" в рамках трехстороннего обмена. Дебютировал за "Пэйсерс" 19 января.

Прозвище – "Спайси Пи". В партнерстве с Университетом Нью-Брансуика (Канада) учредил стипендию для студентов технологического направления из Камеруна.