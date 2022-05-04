Щоб скувати сили оборони. На Донбасі окупанти обстрілюють всю лінію фронту

Окупанти намагаються скувати дії підрозділів сил оборони обстрілами позицій наших захисників. Завдають авіаційні удари по низці населених пунктів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе", - пише пресслужба Генштабу.
Війна Росії проти України триває сімдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.