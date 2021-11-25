Незабаром стартує будівництво нових аеропортів на сході України та на Закарпатті, - Зеленський

Зокрема, в рамках програми "Велике будівництво" буде оновлено аеропорти у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві. Таким чином, лише цього року державні інвестиції у розвиток авіаційної інфраструктури сягнули 3,4 млрд грн.

"Також ми готуємося до будівництва ще двох (нещодавно ми вирішили це важливе стратегічне питання) нових аеропортів на сході України і ще одного нового аеропорту на Закарпатті. Ми зшиваємо нашу державу відкритим небом", – сказав глава держави.

Паралельно із будівництвом та оновленням аеропортів у регіонах проходитиме робота з перетворення Міжнародного аеропорту "Бориспіль" на ключовий авіахаб Східної Європи, додав Зеленський.

Також президент нагадав про угоду про відкрите небо з Європейським Союзом, яку було підписано цього року. За словами Зеленського, ЄС не має з жодною країною світу авіаційних угод на таких умовах. Зокрема, Україна зберігає за собою свої повноваження держави - виробника авіаційної техніки.

"Трансформація міжнародного аеропорту "Бориспіль" у найпотужніший східноєвропейський авіахаб, відродження нашого сучасного українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна - країни Європейського Союзу - це головні цілі для нас, для міністерства, для "Великого будівництва", які ми ставимо на найближчі роки. Очевидно - амбітні, зрозуміло - непрості, але, впевнений, - здійсненні", - резюмував президент.