Сокращение доли проблемных кредитов свидетельствует о том, что заемщики учли опыт "банкопада", - эксперты

Как отмечают в статье именно в те годы сформировались долги ликвидированных банков более чем на 250 млрд грн - это обязательства банков перед юридическими лицами (82,9 млрд грн), так называемыми "вкладчиками 200+" (т.е. превышали довоенные гарантированные 200 000 грн, - 35,5 млрд грн), а также расходы самого Фонда (75 млрд грн), который выплатил вкладчиками по гарантиям около 100 млрд грн из собственных средств и за счет займов у государства и НБУ до сих пор возвращает их с процентами.

В предыдущие годы заемщики-юрлица прибегали к разным стратегиям, чтобы не рассчитываться по долгам. В частности, шли в контролируемое банкротство, блокировали в судах продажу своих долгов и выводили залог.

"На сегодня Фонд держит на руках решение суда о сокращении долгов на 68 млрд грн. Всего на миллионы - на разных этапах судебного рассмотрения, и это без использования исков, которые обеспечивают уже новые владельци кредитов", - говорится в публикации.

При этом обслуживание кредитов, выданных банками, которые выводятся с рынка, является одним из важнейших источников поступлений для расчетов с кредиторами этих банков.

Фондом гарантирования вкладов был разработан комплексный подход для увеличения поступлений от обслуживания кредитов, предусматривающий поощрение должников реструктуризировать кредиты, иски к должникам, внесудебное взыскание залогового имущества, продажу прав требования по кредитам с аукциона и т.д. Благодаря принятым мерам поведение заемщика изменилось.

"Еще несколько лет назад среди заемщиков, а это, прежде всего юридические лица, превалировало мнение: если банк обанкротился, кредит можно не возвращать. Но мы шаг за шагом нарабатывали стратегию работы с такими активами. Во-первых, необслуживаемые кредиты первыми выставляются на торги. Поскольку по закону задача фонда - получить как можно больше средств для расчетов с кредиторами банка как можно быстрее", - отмечает заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

По словам экспертов, по сравнению с прошлым банковским кризисом изменилось поведение всех участников банковского сектора и, как следствие, снижается процент проблемных кредитов.

"Низкий процент "проблемки" по кредитам, выданным уже во время великой войны, может показаться парадоксом, но этому вполне логично объяснение. С одной стороны, люди и бизнес свои финансовые потребности и способности оценивают уже с учетом этих чрезвычайных обстоятельств. С другой стороны", банки тоже учитывают риски и кредитуют гораздо осторожнее", - резюмировал и.о. исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.