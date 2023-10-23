Скоро зима: важные советы по замене шин автомобиля

Такая вполне рутинная процедура, как сезонная смена шин, однажды может закончиться не так, как планировалось: скандалом, ремонтом, потерей времени и средств.
Как не получить повреждения колес и избежать других неприятностей во время осеннего переобувания автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала были использованы материалы изданий "Автоцентр" и AutoBild, а также пресс-сайта Rosava.
Для большинства автовладельцев покупка комплекта шин – довольно заметная статья расходов, поэтому ко всем манипуляциям с резиной стоит относиться с особым вниманием. На состояние покрышек и их ресурс влияет немало факторов, но почти всегда ими может управлять сам автомобилист.
Зимняя шина, которая работает не в свой сезон – то есть при теплой погоде – изнашивается быстрее, чем должна. Это объясняется свойствами компаунда, из которого сварен ее протектор – он слишком мягкий для теплого асфальта. С другой стороны, езда в мороз на летней резине чревата авариями, поэтому важно нанести визит на шиномонтаж не поздно и не рано.
Производители шин называют конкретную точку перехода с одного типа шин на другой: температура воздуха +7...+ 8 градусов Цельсия. Понятно, что в условиях украинского межсезонья дневная и ночная температуры очень отличаются, поэтому проще всего брать среднесуточное значение. Или же принять во внимание время суток, когда ваша машина чаще всего находится на дороге. Если это утро и вечер с их заморозками и туманами – для вас зима уже наступила, если же вы в основном рулите автомобилем в течение светового дня, когда светит солнышко, бабье лето для вас еще продолжается.
Но как бы то ни было, помните, что лучше какой-то период поездить на зимней резине в теплую погоду, чем оказаться с летними шинами на гололеде или под снегопадом.
Неграмотные действия работников шиномонтажа могут нанести вам конкретный ущерб и даже вывести машину из строя. Прежде всего, это могут быть "пустяки" типа сломанных или потерянных колпачков с колес, которые на самом деле нужно снимать фирменными ключами. Во-вторых, краску и лак на ваших дисках могут "украсить" живописными царапинами, а посадочную поверхность шин – задирами от монтировки. Наконец, не такая уж редкость – сломанные колесные болты и сорванная резьба в ступицах автомобиля.
Из-за большой текучки кадров в придорожных "шиномонтажках" до сих пор встречаются работники, которые искренне верят, что чем сильнее затянуто крепление колеса, там лучше. Между тем такой подход не только порой приводит к ремонту ходовой части, но и нарушает работу тормозных механизмов. На самом деле, каждая модель автомобиля имеет регламентированное усилие затяжки колесных болтов или гаек, и ответственные мастера этих значений пытаются придерживаться.
Еще одна ошибка при шиномонтажных работах повлияет не на безопасность и не на состояние машины, а на удобство последующего демонтажа колес – то ли при очередном сезонном переобувании, то ли при установке "запаски" где-нибудь в дороге. Если шиномонтажники не очистят от наслоения ржавчины ступицу там, где на нее плотно садится диск, в следующий раз демонтаж колеса потребует особых усилий или хитрых приемов.
Следует понимать, что во время сезонного ажиотажа, который на шиномонтажах образуется именно осенью в преддверии холодов, вам вряд ли приходится рассчитывать на особое усердие работников. Поэтому рекомендуется самостоятельно осмотреть покрышки, которые вы собираетесь установить на машину.
От правильных шин в зимнее время напрямую зависит безопасность ваших поездок. Поэтому хорошую резину стоит беречь: не доверять ее случайным мастерам, вовремя балансировать колеса, правильно хранить и не допускать бессмысленных буксований и заносов. Напомним, что многое зависит и от состояния автомобиля – углы установки колес (так называемый сход-развал) и люфты шарниров ходовой желательно контролировать хотя бы раз в год.
Ранее РБК-Украина рассказывал, могут ли украинцев оштрафовать за езду на зимней резине летом.