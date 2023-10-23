Скоро зима: важные советы по замене шин автомобиля

Для большинства автовладельцев покупка комплекта шин – довольно заметная статья расходов, поэтому ко всем манипуляциям с резиной стоит относиться с особым вниманием. На состояние покрышек и их ресурс влияет немало факторов, но почти всегда ими может управлять сам автомобилист.

Когда нужно менять шины

Зимняя шина, которая работает не в свой сезон – то есть при теплой погоде – изнашивается быстрее, чем должна. Это объясняется свойствами компаунда, из которого сварен ее протектор – он слишком мягкий для теплого асфальта. С другой стороны, езда в мороз на летней резине чревата авариями, поэтому важно нанести визит на шиномонтаж не поздно и не рано.

Производители шин называют конкретную точку перехода с одного типа шин на другой: температура воздуха +7...+ 8 градусов Цельсия. Понятно, что в условиях украинского межсезонья дневная и ночная температуры очень отличаются, поэтому проще всего брать среднесуточное значение. Или же принять во внимание время суток, когда ваша машина чаще всего находится на дороге. Если это утро и вечер с их заморозками и туманами – для вас зима уже наступила, если же вы в основном рулите автомобилем в течение светового дня, когда светит солнышко, бабье лето для вас еще продолжается.

Но как бы то ни было, помните, что лучше какой-то период поездить на зимней резине в теплую погоду, чем оказаться с летними шинами на гололеде или под снегопадом.

Чем опасен "левый" шиномонтаж

Неграмотные действия работников шиномонтажа могут нанести вам конкретный ущерб и даже вывести машину из строя. Прежде всего, это могут быть "пустяки" типа сломанных или потерянных колпачков с колес, которые на самом деле нужно снимать фирменными ключами. Во-вторых, краску и лак на ваших дисках могут "украсить" живописными царапинами, а посадочную поверхность шин – задирами от монтировки. Наконец, не такая уж редкость – сломанные колесные болты и сорванная резьба в ступицах автомобиля.

Из-за большой текучки кадров в придорожных "шиномонтажках" до сих пор встречаются работники, которые искренне верят, что чем сильнее затянуто крепление колеса, там лучше. Между тем такой подход не только порой приводит к ремонту ходовой части, но и нарушает работу тормозных механизмов. На самом деле, каждая модель автомобиля имеет регламентированное усилие затяжки колесных болтов или гаек, и ответственные мастера этих значений пытаются придерживаться.

Еще одна ошибка при шиномонтажных работах повлияет не на безопасность и не на состояние машины, а на удобство последующего демонтажа колес – то ли при очередном сезонном переобувании, то ли при установке "запаски" где-нибудь в дороге. Если шиномонтажники не очистят от наслоения ржавчины ступицу там, где на нее плотно садится диск, в следующий раз демонтаж колеса потребует особых усилий или хитрых приемов.

Подготовьте шины

Следует понимать, что во время сезонного ажиотажа, который на шиномонтажах образуется именно осенью в преддверии холодов, вам вряд ли приходится рассчитывать на особое усердие работников. Поэтому рекомендуется самостоятельно осмотреть покрышки, которые вы собираетесь установить на машину.

Глубина протектора по украинским Правилам дорожного движения (п. 31.4.5), должна быть не менее 1,6 мм. Так что если ваша зимняя резина приближается к такому состоянию, возможно, не стоит устанавливать ее на авто? Для зимних шин этот показатель особенно важен, и не зря в ряде европейских стран (Австрия, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония) зимняя резина имеет более строгий лимит – 4 мм.

по украинским Правилам дорожного движения (п. 31.4.5), должна быть не менее 1,6 мм. Так что если ваша зимняя резина приближается к такому состоянию, возможно, не стоит устанавливать ее на авто? Для зимних шин этот показатель особенно важен, и не зря в ряде европейских стран (Австрия, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония) зимняя резина имеет более строгий лимит – 4 мм. Уберите камешки из протектора . Они очень часто застревают в тонких ламелях зимних покрышек, мешая затем правильно отбалансировать собранное колесо. Хотя в идеале это лучше было сделать еще весной, перед отправкой "зимы" на летнее хранение.

. Они очень часто застревают в тонких ламелях зимних покрышек, мешая затем правильно отбалансировать собранное колесо. Хотя в идеале это лучше было сделать еще весной, перед отправкой "зимы" на летнее хранение. Поищите гвозди в протекторе . Не факт, что мастер во время переобувания машины обнаружит такой привет от прошлогоднего сезона. А вы тогда ползимы будете удивляться, почему колесо приходится то и дело подкачивать – пока оно не спустит “в ноль” морозным днем где-то далеко от дома.

. Не факт, что мастер во время переобувания машины обнаружит такой привет от прошлогоднего сезона. А вы тогда ползимы будете удивляться, почему колесо приходится то и дело подкачивать – пока оно не спустит “в ноль” морозным днем где-то далеко от дома. Порезы боковин , через которые видны элементы каркаса (нитки или металлокорд), согласно украинским ПДД эксплуатировать нельзя. Так что было бы очень хорошо, чтобы вы осмотрели ваши шины со всех сторон именно на предмет таких повреждений. Считается, что порезы длиной более 2,0 см ремонтировать смысла нет.

, через которые видны элементы каркаса (нитки или металлокорд), согласно украинским ПДД эксплуатировать нельзя. Так что было бы очень хорошо, чтобы вы осмотрели ваши шины со всех сторон именно на предмет таких повреждений. Считается, что порезы длиной более 2,0 см ремонтировать смысла нет. Отбалансируйте колеса заблаговременно. Если зимние шины у вас имеют собственный комплект дисков и хранятся в “готовом” виде, вы можете привести их в порядок еще до начала осени. Летом на шиномонтажах меньше работы и к вашим колесам отнесутся с большим вниманием.

Если коротко

От правильных шин в зимнее время напрямую зависит безопасность ваших поездок. Поэтому хорошую резину стоит беречь: не доверять ее случайным мастерам, вовремя балансировать колеса, правильно хранить и не допускать бессмысленных буксований и заносов. Напомним, что многое зависит и от состояния автомобиля – углы установки колес (так называемый сход-развал) и люфты шарниров ходовой желательно контролировать хотя бы раз в год.



