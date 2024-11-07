Скоро зима, а в машине холодно: почему не греет печка

Даже если водитель и владелец – отнюдь не инженер и не настроен на погружение в технические вопросы, основные причины проблем с отоплением следует знать. Как минимум для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Почему бывает холодно в машине

Итак, в машину бывает холодно, когда ее экипаж не может получить горячий воздух из диффузоров климатической установки. Такое бывает по нескольким причинам, и они типичны для большинства моделей машин, которые в массовом порядке эксплуатируются в Украине.

- Двигатель не прогревается . Климатическая установка автомобиля берет тепло для отопления от двигателя – вернее, от нагретой его цилиндрами охлаждающей жидкости. Если двигатель не прогревается до рабочей температуры (порядка 95+105 С), то и отопитель штатного тепла в интерьере не даст. Вопрос нужно решать с мотористом, но иногда неисправный термостат можно заменить своими силами.

- Теплообменник печки холодный. Этот радиатор обычно спрятан в торпедо, и он может оставаться холодным, хотя мотор готов поделиться с ним теплом. Горячий антифриз может не доходить до теплообменника из-за наличия воздуха в системе охлаждения или загрязнения внутренних каналов этого радиатора. Воздух можно относительно легко удалить; и делается это по методике, характерной для каждой конкретной модели авто. Хуже с загрязненным радиатором, потому что это действительно проблема. Теплообменник можно попытаться промыть (с демонтажем с машины или без), однако 100-процентно надежный результат дает только замена радиатора новым. Имейте в виду, что операция по замене недешева, поскольку часто требует разборки торпедо.

- Горячий воздух есть, но не в салоне. Нагретый радиатором воздух может не поступать в нужные воздуховоды из-за поломок заслонок, которые перераспределяют потоки воздуха в недрах торпедо. Если точнее, то обычно отказывают не сами заслонки, а их повод – он в основном электрический. В некоторых моделях достаточно заменить тросики или тяги, сняв облицовку панели, а в некоторых для этого приходится разобрать полуторпедо. В любом случае ремонт заслонок с электроприводом обойдется дороже, чем замена тросиков. Случаются и нетипичные проблемы, например смещение воздуховодов и других элементов системы распределения воздуха, из-за чего он не нагревается от радиатора и направляется в салон холодным.

- Вентилятор не дует. Кулер, который направляет холодный воздух на теплообменник и после нагревания подает его в салон, может сломаться. Когда такое случается, воздух в салон будет поступать только "самоплином" – от естественного нажатия при движении на скорости выше средней. Причин отказа вентилятора достаточно – от перегоревшего предохранителя до электромоторчика (обычно перегорают его обмотки). Ко многим современным моделям этот двигатель продается только в сборе с радиатором. Поэтому иногда более доступный вариант – купить печку на шроте и снять с нее электродвигатель вентилятора или заменить узел полностью. Более мелкие проблемы, типа поломки выключателей на торпедо, решает любой электрик; при этом сам выключатель обычно одноразовый и его приходится заменять новым. Перегоревший предохранитель можно заменить своими силами – для этого нужно только найти схему их расположения в блоке.

Если коротко

Проблемы с отоплением салона на самом деле могут быть индикатором важных неисправностей в силовом агрегате – например, проблем с насосом и термостатом (термостатами), заветривания системы охлаждения и т.д. А такие вещи в конце концов приводят к дорогостоящим проблемам двигателя автомобиля. Потому трудности с отоплением салона нужно прежде всего воспринимать как сигнал к инспекции силового агрегата.