Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Кабінет міністрів повинен прийти до ринкових механізмів формування тарифів на електричну енергію для побутових споживачів.

Про це заявила координатор житлово-комунальних та енергетичних програм ОПОРИ Тетяна Бойко.

"Очевидно, що для населення потрібно піднімати тарифи. І чим скоріше це буде зроблено, тим краще, хоча я розумію, що це дуже болючий крок", - зазначила експерт.

За її словами, наразі існує величезний розрив між тарифами для бізнесу і населення.

"Тобто нічого не береться нізвідки. Якщо існує якась діра, то хтось повинне її закрити - чи державний бюджет, чи бізнес", - додала експерт.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони складають 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.