ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Швидше пекло замерзне": Литва відповіла Білорусі на запит про екстрадицію Тіхановської

Новость на русском → Вільнюс, П'ятниця 05 березня 2021 18:20
"Швидше пекло замерзне": Литва відповіла Білорусі на запит про екстрадицію Тіхановської Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Литва не збирається видавати Білорусі опозиціонерку Світлану Тіхановську. Раніше Слідчий комітет ініціював екстрадицію колишнього кандидата в президенти.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає прес-служба відомства.

"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою знайдуть притулок всі переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок у Литві, може відчувати себе в безпеці, що його не передадуть режимам - ні через його боротьбу за демократію, ні через боротьбу за свободу слова або релігію. А білоруському режиму ми можемо сказати: швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської. До цього завершили розслідування відносно чотирьох довірених осіб опозиціонерки, яких нібито підозрюють у підготовці захоплення адміністрації в Гомелі.

Також повідомлялося, що білоруська опозиція сподівається на те, що президент Олександр Лукашенко залишить владу вже цієї весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Світлана Тіхановська Литва Білорусь экстрадиция
NEWS
На порозі "червоної" зони. Закарпаття посилює карантин, медики попереджають про небезпеку сортування хворих
На порозі "червоної" зони. Закарпаття посилює карантин, медики попереджають про небезпеку сортування хворих
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"