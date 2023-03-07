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Сконцентрированы усилия многих людей. Никополь прожил день без обстрелов, - РВА

Фото: в общинах Никопольского района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вторник, 7 марта, в общинах Никопольского района прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольского РОА Евгения Евтушенко.

"За этим приятным глазом сконцентрированы усилия многих людей. Часть из них рискует своей жизнью. Тишина во время войны обманчива, поэтому не игнорируйте сигналы тревоги, а жителей прибрежных территорий традиционно прошу провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - написал он.

Он напомнил, что, несмотря на обманчивую тишину, жителям района не стоит забывать о безопасности и осторожности, ведь россияне действуют коварно.

"Не лишним будет поблагодарить Силы обороны Украины и определенных людей на временно оккупированных территориях. Они дерутся за наше спокойствие и приближают победу", - отметил он.

Напомним, что российские войска ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

В субботу, 4 марта, российские кафиры обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.

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НикопольВойна России против Украины