Сконцентрированы усилия многих людей. Никополь прожил день без обстрелов, - РВА

Вторник, 7 марта, в общинах Никопольского района прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольского РОА Евгения Евтушенко.

"За этим приятным глазом сконцентрированы усилия многих людей. Часть из них рискует своей жизнью. Тишина во время войны обманчива, поэтому не игнорируйте сигналы тревоги, а жителей прибрежных территорий традиционно прошу провести ночь в хранилище, или воспользоваться правилом двух стен", - написал он.

Он напомнил, что, несмотря на обманчивую тишину, жителям района не стоит забывать о безопасности и осторожности, ведь россияне действуют коварно.

"Не лишним будет поблагодарить Силы обороны Украины и определенных людей на временно оккупированных территориях. Они дерутся за наше спокойствие и приближают победу", - отметил он.