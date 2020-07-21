За який час видає кредит компанія Мілоан після карантину?

Період карантину виявився нелегким не лише для позичальників, але і для кредитних компаній. Обсяг виданих позик зменшився в 2,5-3 рази. Це пов'язано з падінням попиту на короткострокові кредити. Багато українців, боячись потрапити в боргову яму, перейшли в режим жорсткої економії і почали жити на власні накопичення

Компанії Мілоан вдалося швидко адаптуватися до умов карантину. Користувачі сервісу, як і раніше можуть в будь-який час через інтернет оформити швидкий кредит на вигідних умовах. Щоб підтримати своїх клієнтів в кризовий період компанія не нараховувала пеню і штрафи за прострочення платежів по кредиту в квітні. Для нових та постійних користувачів сервісу регулярно проводяться акції, переможці яких отримують знижки та цінні призи.

Кредит на карту за 10 хвилин від Мілоан

У період карантину і після його закінчення в Мілоан можна отримати позику всього за 10 хвилин. При наступних зверненнях процедура оформлення кредиту займає всього 2-3 хвилини.

Щоб отримати перший кредит в Miloan, потрібно виконати наступні кроки:

перейти на сайт компанії;

на головній сторінці на кредитному калькуляторі вибрати суму і термін позики;

натиснути кнопку Отримати гроші;

пройти реєстрацію (потрібно вказати ПІБ, ІПН і контактні дані);

заповнити анкету (потрібно вказати місце роботи, дату народження і щомісячний дохід);

додати платіжну картку і підтвердити її;

отримати гроші.

Після перевірки даних і верифікації картки буде прийнято рішення по заявці. У разі позитивної відповіді, потрібна сума відразу надійде на рахунок.

Отримати мікропозику в Мілоан можуть українці старші 18 років. Освіта, професія, сімейний стан значення не мають.

Скільки грошей можна отримати після карантину в Мілоан?

Основні умови кредитування в Мілоан не змінилися. Максимальна сума для нових позичальників як і раніше становить 12 000 гривень. Для зареєстрованих клієнтів ліміт поступово збільшується до 15000 гривень. Період користування коштами складає від 1 до 30 днів.

У Мілоан можна оформити кредит без довідок та офіційного працевлаштування. З документів знадобиться тільки паспорт та ІПН. Відсоткова ставка при першому зверненні становить 0,01%, при наступних — 1,7%. Термін кредиту і суму для погашення з відсотками можна дізнатися, скориставшись кредитним калькулятором. Позики видаються на чесних і прозорих умовах.

Як погасити кредит Мілоан не виходячи з дому?

Погашення кредиту через особистий кабінет — це проста і зручна послуга. Особливо корисною вона була в період карантину, коли українців для власної безпеки закликали залишатися вдома.

Для погашення кредиту через особистий кабінет знадобиться тільки банківська карта.

Щоб здійснити оплату потрібно зробити кілька простих дій:

авторизуватися на сайті;

вибрати повне або часткове погашення;

вибрати картку для погашення;

натиснути кнопку Оплатити.

Гроші будуть списані з рахунку відразу.

Погасити позику не виходячи з дому в Мілоан можна також карткою без входу в особистий кабінет і через Privat24. У першому випадку оплата здійснюється через сервіс Liqpay за номером договору. Для погашення можна використовувати картку будь-якого банку.

Щоб оплатити кредит через Privat24, потрібно авторизуватися, перейти в розділ Мої платежі і вписати назву компанії Мілоан в пошуковий рядок. Далі система попросить вас ввести номер договору і вказати тип погашення. Комісія за оплату через Privat24 становить 1 гривню.

Як бачимо, умови кредитування Мілоан в період карантину практично не змінилися. Швидкий займ на банківську картку як і раніше можна отримати настільки швидко, наскільки вам це потрібно.