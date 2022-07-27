Скільки українців втратили роботу з початку війни: дані опитування

Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні).

Серед тих, хто втратив роботу за час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію.

Половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла. Найбільше тих, хто відчув зниження доходів серед тих, хто працює зараз віддалено або частково та підприємців. Тоді як серед державних службовців відносна більшість зберегла попередню зарплатню.