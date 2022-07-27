Скільки українців втратили роботу з початку війни: дані опитування

У липні 2022 року в Україні сповільнилася динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці. Сьогодні серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Натомість зросла кількість тих, хто роботу все ж таки втратив (з 35% у червні до 39% у липні).
Серед тих, хто втратив роботу за час війни, лише третина активно її зараз шукає. Ще 23% думають над цим, і 41% - займають вичікувальну позицію.
Половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше. У 43% зарплата не змінилась, в 9% - зросла. Найбільше тих, хто відчув зниження доходів серед тих, хто працює зараз віддалено або частково та підприємців. Тоді як серед державних службовців відносна більшість зберегла попередню зарплатню.
Опитування проведене 23-24 липня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо, у червні 35% з тих, хто мав роботу до війни, не мали роботи (у квітні 39%, у березні було 53%).