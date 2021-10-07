Скільки українців відчувають себе європейцями: дані опитування

Як зазначають соціологи, у грудні 2008 року вважали себе європейцями менше третини респондентів - 29,8%, а не європейцями - 61,8%.

"Можливо, відповідні зміни в самоідентифікації громадян України є не надто швидкими, але є помітними та очевидними на користь поступової європеїзації", - йдеться в матеріали.

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За даними опитування, 72,9% респондентів відносять себе до української культурної традиції, 9,8% - до загальноєвропейської, 9,8% - до радянської, 3,3% - до російської.

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