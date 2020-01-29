Скільки коштує установка кондиціонера в квартирі?

Встановити кондиціонер - відповідальний процес з низкою технологічних вимог. Установка повинна виконуватися фахівцями, що володіють спеціальними знаннями і навичками, що підтверджується сертифікатами, досвідом і наявністю необхідного інструменту.
Саме неправильний монтаж кліматичного обладнання є першою причиною його поломки. Варто підійти серйозно і відповідально як до вибору моделі, так і до підбору фахівців, які будуть встановлювати кондиціонер у Вашій квартирі. Для монтажу потрібно спеціальне обладнання і вміння працівника їм користуватися. Тому значно вигідніше відразу купити в Києві кондиціонер з установкою, довірившись професіоналам.
Вартість монтажу кліматичної техніки в Києві залежить від різних умов. На ціну впливає тип установки, вартість і потужність обладнання, додаткові матеріали, Ваші особисті побажання, та багато іншого.
У київських квартирах користуються популярністю Спліт-Системи. Таке обладнання кондиціонування складається з двох елементів - встановлюються Внутрішній і Зовнішній Блок. У приміщенні монтується внутрішній блок. Зовнішній містить в собі компресор і кріпиться зовні будівлі.
Варто врахувати наступні фактори, що впливають на вартість установки блоків спліт-систем:
Монтаж обладнання в квартирі може виявитися складніше, ніж установка кондиціонера в приватному будинку. Установка кондиціонера в квартирі, частіше за все, вимагає проведення робіт на висоті. Тому у фахівців в арсеналі має бути спорядження для висотних робіт. Конструкція стін в приватному і багатоквартирному будинку може відрізнятися, що впливає на характер виконуваних робіт під час процесу установки кондиціонера.
Відрізняють кілька типів установки кондиціонерів, які застосовуються в залежності від різних запитів і мають ряд умов. Це - стандартна, нестандартна установка, а також монтаж «в два етапи».
Для такого типу установки кліматичної техніки застосовуються умови:
Для цього типу враховується ряд умов стандартної установки, але потрібно більша витрата матеріалу, так як магістраль перевищує 3 м. Також збільшується обсяг проведеної фахівцями роботи.
Наприклад, кондиціонер встановлюється нестандартно в квартирах будинків, з утепленим фасадом.
Такий тип робіт з кліматичною технікою застосовується під час ремонту.
На першому етапі відбувається закладка магістралі, в деяких випадках можна відразу встановити зовнішній блок кондиціонера.
Другий етап здійснюється після закінчення ремонтних робіт в приміщенні. Фахівці приймаються за установку внутрішнього блоку техніки.
|
Потужність Кондиціонера
|
Площа Приміщення
|
Вартість
|
7-9 BTU
|
до 20-25 м2
|
від 1000 грн.
|
12 BTU
|
до 35 м2
|
від 1100 грн.
|
18 BTU
|
до 52 м2
|
від 1300 грн.
|
24 BTU
|
до 70 м2
|
від 1800 грн.
Багато організацій пропонують сьогодні придбати кліматичне обладнання з установкою техніки. Плюси такого вибору полягають в тому, що Ви отримуєте гарантію не тільки на кондиціонер, а також і на проведені роботи з установки. Також Інтернет-Магазини кліматичної техніки пропонують знижки на монтаж техніки покупцям.
Виходячи з вищесказаного, купити і замовити установку кондиціонера в Києві краще в однієї компанії.