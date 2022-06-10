Скільки медиків загинуло та постраждало з початку війни: дані МОЗ

"12 вбитих російськими окупантами та 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження", - заявив Ляшко.

За словами міністра, попри війну, критичної недостачі з лікарями немає. Також є достатньо іноземних лікарів, які готові приїхати до України.

"Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо - приїжджайте своєю бригадою, ми вам скажемо, в яку лікарню", - додав міністр.

Водночас наразі залишається проблема еміграції лікарів, однак вона не є критичною.

"Зі спілкування з прифронтовими лікарнями виглядає, що більшість медичних працівників залишається на робочому місці", - зауважив Ляшко.