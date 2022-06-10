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Скільки медиків загинуло та постраждало з початку війни: дані МОЗ

Фото: в МОЗ озвучили кількість загиблих й постраждалих медиків з початку війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабної війни в Україні загинули більше 10 лікарів. Ще 47 отримали важкі поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в інтерв'ю для "Української правди".

"12 вбитих російськими окупантами та 47 тяжко поранених. Це верифіковані цифри. Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження", - заявив Ляшко.

За словами міністра, попри війну, критичної недостачі з лікарями немає. Також є достатньо іноземних лікарів, які готові приїхати до України.

"Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо - приїжджайте своєю бригадою, ми вам скажемо, в яку лікарню", - додав міністр.

Водночас наразі залишається проблема еміграції лікарів, однак вона не є критичною.

"Зі спілкування з прифронтовими лікарнями виглядає, що більшість медичних працівників залишається на робочому місці", - зауважив Ляшко.

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Російська ФедераціяУкраїнаМінстерство охорони здоров'я України