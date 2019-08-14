З'явився графік шкільних канікул в новому навчальному році

Міністерство освіти і науки України рекомендувало дати шкільних канікул у новому навчальному році. Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з рекомендаціями МОН осінні канікули плануються в період з 28 жовтня по 3 листопада, зимові - з 23 грудня по 7 січня, весняні - з 23 по 29 березня. Літній відпочинок у школярів триватиме з 1 червня по 31 серпня.

Додатковими вихідними будуть:

14 жовтня - День захисника України;

25 грудня - католицьке Різдво;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

19 і 20 квітня - Великодні свята;

1 травня - День праці;

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Згідно з законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів. Крім цього, кожен навчальний заклад самостійно встановлює графік канікул у школах.

Приводом для додаткових канікул може служити зниження температури повітря на вулиці більш ніж до -25. Також забороняється проводити навчання в приміщеннях, де температура повітря не нижче +18. У разі захворювання понад 25% учнів від загальної кількості, в школі може бути оголошено карантин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дітям без щеплень можуть рекомендувати дистанційна освіта.

Також, РБК-Україна повідомляло, що новий навчальний рік почнеться 2 вересня.