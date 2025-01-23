Skoda запустила серийное производство нового электрического кроссовера Elroq: подробности

Elroq стал знаковым для чешской марки: это не только самый доступный электрический кроссовер, но и первая машина в новом фирменном стиле Modern Solid. Прием заказов уже открыт, цены на Elroq начинаются от 33,9 тысяч евро.

На главном заводе Skoda в Млада-Болеславе, где запустили производство Elroq, собирают электрические Enyaq и семейство Octavia. Skoda рассчитывает ежедневно выпускать по 600 экземпляров Elroq.

В основе Elroq лежит модульная платформа MEB, разработанная концерном Volkswagen. Длина электромобиля составляет 4,48 метра, колесная база равна 2765 мм. Клиренс у нового электронного кроссовера - 186 мм, а коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26-0,28 в зависимости от модификации.

В Европе новинка предлагается в четырех версиях. Самый дешевый Elroq 50 комплектуется электромотором мощностью 170 лошадиных сил, привод у него задний, емкость батареи составляет 55 кВт*ч, и она обеспечивает до 375 километров хода по циклу WLTP. Elroq 60 тоже заднеприводный, но у него электромотор развивает уже 204 силы, батарея 63-киловаттная, и ее хватает более чем на 400 километров.

Третья заднеприводная версия в гамме самая мощная: Elroq 85 получил электромотор на 286 сил. Наконец, у полноприводного Elroq 85x два электродвигателя суммарной мощностью 299 сил. В таком случае батареи на 82 кВт*ч хватает на 560 километров.