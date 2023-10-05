Skoda представила кроссовер Kodiaq второго поколения

Флагманский кроссовер чешского бренда стал больше и просторнее по сравнению со своим предшественником. Длина нового Kodiaq составляет 4758 мм, а колесная база – 2791 мм. Это делает его на 61 мм длиннее первого поколения и на 110 мм длиннее электрического Skoda Enyaq.

Интерьер нового Kodiaq отличается современным минималистичным дизайном. Приборная панель оснащена 12,9-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, а также 10,25-дюймовым экраном цифровой панелиприборов и проекционным дисплеем. Размер багажника увеличился на 75 л, и теперь составляет впечатляющие 920 л в пятиместной модели или 340-845 л в семиместном варианте.

Новый Kodiaq построен на усовершенствованной версии архитектуры MQB, сохраняя бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Изюминкой модельной линейки является подзаряжаемый гибрид, оснащенный бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с одним электромотором с суммарной мощностью силовой установки в 204 л.с.

Батарея емкостью 25,7 кВт*ч обеспечивает запас хода на электротяге в 100 км и поддерживает быструю зарядку постоянного тока мощностью до 50 кВт. Мощность передается исключительно на переднюю ось через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач DSG. Машины с моторами 2.0 TSI и 2.0 TDI мощностью 150-204 л.с. могут быть как с передним, так и полным приводом. Независимо от мотора, все машины оснащаются роботизированной трансмиссией DSG.

Напомним, что в сентябре украинцы приобрели 5,7 тысячи новых автомобилей. Лидерство на рынке в сентябре удержала Toyota, которой удалось продать 960 автомобилей. Второе место на рынке в сентябре снова у Volkswagen с результатом в 653 машины. По продажам новых авто Skoda в прошлом месяце заняла четвертое место.