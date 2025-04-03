Skoda показала спортивный электрический кроссовер Elroq: раскрыты подробности новинки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Фактически, это технический аналог моделей Volkswagen ID.4 GTX или Audi Q4 55 e-tron quattro. Разгон с места до "сотни" у авто занимает 5,4 с, но максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Elroq RS имеет тяговую батарею емкостью 84 кВт*ч. По сравнению с более простыми версиями мощность зарядки постоянным током повышена со 175 до 185 кВт, бортовая зарядка переменного тока рассчитана на 11 кВт. Паспортный запас хода - 550 км по циклу WLTP.

Есть у RS-версии изменения и в ходовой части. Это единственный Elroq, которому достались адаптивные амортизаторы DCC с несколькими режимами работы. А спереди установлены более мощные тормоза с двухпоршневыми механизмами. На выбор предложены оригинальные колеса диаметром 20 или 21 дюйм.

RS-версия имеет не так много визуальных отличий от базовой модели: это черный декор, вставки в переднем бампере, увеличенный спойлер на пятой двери, матричные фары и подсветка расположенной между ними заглушки.

В салоне - фирменный зеленый декор, черная отделка и замшевое покрытие передней панели. Новые передние сиденья - с развитой боковой поддержкой, интегрированными подголовниками и комбинированной обивкой. Также на авто установлен "спортивный" руль. На европейском рынке кроссовер Skoda Elroq RS появится во втором полугодии.