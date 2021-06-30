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У СКМ назвали поліпшення інвестклімату ключовим фактором зростання капіталізації українських компаній

Автор: РБК-Україна

Генеральний директор АТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Олег Попов заявив, що великий бізнес зацікавлений в поліпшення інвестиційної привабливості України, оскільки це впливає на його капіталізацію і можливість залучення інвестицій.

Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна була привабливою для інвесторів. Це ключове питання для капіталізації українських бізнесів, обсягу та вартості інвестицій. Для цього потрібно багато зробити, в першу чергу, перемогти корупцію", - заявив Олег Попов.

Через високі ризики українські компанії змушені залучати зовнішнє фінансування під більш високі відсотки, ніж їх іноземні конкуренти.

"Можна інвестувати за межі України. Там спокійніше, ніж у нас. Під це можна залучити дешевші гроші, бо там менше ризиків. А в Україні більш висока прибутковість, але вище ризики. Через високі ризики інвестори готові вкладати в Україну під набагато більш високу прибутковість і в цьому проблема країни", - зазначає він.

Водночас СКМ планує продовжити інвестувати в українську економіку.

"Але ми інвестуємо, і будемо інвестувати, і не боїмося того, що хтось буде, як ви сказали, впливати на нас. Ми розуміємо одну річ: ми прозорі вже 20 років, не користуємося ніякими державними преференціями, хоча на нас цей ярлик завжди навішували", - підкреслив топ-менеджер.

Нагадаємо, в інвестиційний портфель СКМ входять понад 500 компаній і підприємств в 7 країнах Європи і серверної Америки.

Ключовими бізнесами СКМ є гірничометалургійний холдинг "Метінвест", енергетичний холдинг ДТЕК, банк ПУМБ, телекомунікаційна компанія "Укртелеком", страхові компанії АСКА і "АСКА-Життя" та інші компанії.

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бизнеспромышленностьСистем кэпитал менеджмент (СКМ)