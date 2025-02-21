Сложные обстоятельства и динамичный контекст: МВФ о работе миссии в Украине

По данным пресс-службы, Грей заявил, что опираясь на успешную практику прохождения шестого пересмотра программы, МВФ надеется на эффективные решения и успешный результат седьмого пересмотра.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с представителями миссии завил, что совместная работа Украины с МВФ стала полезным достоянием и активом не только для Украины, но и для фонда. "Это пример того, как в условиях высокой неопределенности можно быть эффективными", - считает он.

В пресс-службе НБУ сообщили, что представители МВФ и Министерства финансов Украины обсудили с командой МВФ выполнение условий программы EFF и степень готовности к седьмому пересмотру, а также цели и ожидаемые результаты миссии. В случае успешного седьмого пересмотра Украина получит очередной транш в размере около 918 млн долларов.

В традиционной учредительной встрече приняли участие глава НБУ и министр финансов Украины Сергей Марченко со своими командами, а также руководитель миссии Гэвин Грей, его заместитель Тревор Лессард, постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Украинская сторона заверила представителей фонда в том, что делает все для успешного выполнения программы EFF, ведь ее продолжение - одно из основных условий сохранения устойчивого внешнего финансирования.