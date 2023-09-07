RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сложная ситуация: НБУ оценил темпы роста зарплат в Украине

Фото: Зарплаты в Украине растут, но медленнее инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе остается сложной. Повышение зарплат в частном секторе происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономическое и монетарное обозрение НБУ (сентябрь 2023 года).

Как отмечается в обзоре, оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и ограниченного предложения рабочей силы в целом оказывало давление на рост номинальных заработных плат. Выплаты из бюджета также поддерживают доходы домохозяйств.

"Однако из-за значительной неопределенности ситуация с доходами от оплаты труда остается сложной", - считают в НБУ.

Согласно опросу Института экономических исследований и политических консультаций, в I полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату. Поднявшие зарплату (34% опрошенных) в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном измерении. Лишь 14% опрошенных предприятий планируют повышать зарплату до конца 2023 года, 40% не планируют повышение, а 46% - не определились.

Рынок труда

По данным НБУ, в августе экономику поддерживали активные полевые работы по уборке более высокого, чем в прошлом, урожая ранних зерновых и масличных. Бюджетное финансирование по восстановлению инфраструктуры и оборонные заказы стимулировали строительные работы и оживление в промышленности. Весомым был и вклад торговли и грузоперевозок.

"Количество вакансий и далее росло, что частично связано с сезонностью. В то же время количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности из-за миграции и мобилизации", - говорится в обзоре.

Впрочем, опросы свидетельствовали о дальнейшем усилении диспропорций на рынке труда - 38% респондентов, опрошенных ИЭД в июле отметили нехватку квалифицированных работников (в апреле их было 31%).

Зарплаты во время войны

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныЗарплата в Украине