Сложная ситуация: НБУ дал оценку рынка труда и уровня безработицы

Как отмечается в отчете, с одной стороны, продолжался рост спроса на работников, который ускорился еще весной, но затем был вызван в основном сезонными факторами. С другой стороны, восстановление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов, что отражает изменения в структуре экономики.

Рост спроса на рабочую силу сказался на постепенном улучшении занятости украинцев, о чем свидетельствовали опросы домохозяйств и оценки по их результатам. В то же время предприятия, по опросам НБУ, в течение 2023 года либо не изменили численности работников (51% респондентов), либо даже их сокращали (35% респондентов, в среднем на 6%).

"Все больше предприятий испытывают нехватку квалифицированных работников, хотя оценки отличаются по видам деятельности - сейчас чаще указывают на проблему строительные предприятия и предприятия перерабатывающей промышленности. Эти тенденции свидетельствуют о значительных структурных дисбалансах на рынке труда", - отмечают в НБУ.

Уровень безработицы

В то же время, количество резюме на сайтах поиска работы уменьшилось, что может быть следствием как ограниченного предложения из-за миграции и мобилизации, так и постепенного увеличения занятости.

В результате, по оценкам НБУ, уровень безработицы сокращается. Однако безработица остается существенно выше, чем до полномасштабного вторжения, даже несмотря на признаки увеличения неактивного населения - до около 45% в июне и сентябре по сравнению с менее чем 40% в марте и конце 2022 года (по опросам InfoSapiens).

Кроме того, в среднесрочной перспективе значительными будут оставаться диспропорции на рынке труда, в частности из-за неравномерного восстановления по секторам и регионам. Поэтому, несмотря на дальнейшее снижение безработицы благодаря оживление экономической активности, оно не достигнет своего естественного уровня до конца 2025 года", - говорится в отчете.

Обновленный прогноз

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в Украине в 2023 году составит 19,1% (предыдущий прогноз – 19,0%), в 2024 году – 16,5% (предыдущий прогноз – 16,9%), в 2025 году – 14 ,2% (предыдущий прогноз - 14,4%).

Напомним, НБУ прогнозирует лишь постепенное возвращение мигрантов из-за границы . Так, за 2024 год вернется около 100 тыс. мигрантов, а в 2025 году - ориентировочно 700 тыс. человек