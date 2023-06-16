Состоит из 10 пунктов. Президент ЮАР раскрыл детали африканской мирной инициативы

"Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути. Мы уверены, что все войны когда-то заканчиваются, мы верим, что эта война должно закончиться как можно быстрее через переговоры и дипломатическим путем ", - заявил Рамафоса.

Президент ЮАР отметил, что третьей составляющей является деэскалация конфликта. Он рассказал, что во время сегодняшнего визита в Киев его делегация слышала ракетные удары.

"Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию", - сказал он.

Кроме того, президент ЮАР отметил необходимость обеспечения других пунктов мирного соглашения, в частности:

четвертая составляющая - суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;

пятая составляющая - необходимость гарантий безопасности для всех стран;

шестая составляющая - обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами.

"Седьмым основным элементом являются гуманитарные вопросы. Нужна гуманитарная поддержка тем, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь", - отметил он.

Рамафоса отметил, что не менее важно урегулирование вопроса относительно обмена военнопленных и детей, которые были принудительно депортированы РФ из Украины.

"Девятой составляющей является послевоенное восстановление. Должна быть помощь пострадавшим в результате войны. И десятым основным элементом для нас является то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки ", - подчеркнул он.

Визит африканских лидеров в Украину

Сегодня, 16 июня, с рабочим визитом в Украину прибыла африканская делегация. В ее составе в частности были:

президент Союза Коморских островов,

президент Южно-Африканской Республики,

президент Республики Сенегал,

президент Республики Замбия,

премьер-министр Египта,

и другие чиновники стран Африки.

Они уже провели переговоры с президентом Украины.

Целью визита африканских лидеров было представление своей "мирной инициативы" относительно войны России против Украины.

В то же время, как отмечал недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, двери для переговоров между Украиной и Россией пока закрыты. Официальные представители нашей страны настаивают, что никакого диалога без вывода войск РФ не может быть.

Более подробно об отношениях Украины со странами Африки можете узнать в материале РБК-Украина.

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