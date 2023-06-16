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Состоит из 10 пунктов. Президент ЮАР раскрыл детали африканской мирной инициативы

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл детали относительно африканского мирного соглашения для прекращения войны России против Украины. "Мирный план" состоит из 10 основных "составляющих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию африканской делегации в Киеве.

"Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути. Мы уверены, что все войны когда-то заканчиваются, мы верим, что эта война должно закончиться как можно быстрее через переговоры и дипломатическим путем ", - заявил Рамафоса.

Президент ЮАР отметил, что третьей составляющей является деэскалация конфликта. Он рассказал, что во время сегодняшнего визита в Киев его делегация слышала ракетные удары.

"Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию", - сказал он.

Кроме того, президент ЮАР отметил необходимость обеспечения других пунктов мирного соглашения, в частности:

  • четвертая составляющая - суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН;
  • пятая составляющая - необходимость гарантий безопасности для всех стран;
  • шестая составляющая - обеспечение движения зерновых и удобрений обеими странами.

"Седьмым основным элементом являются гуманитарные вопросы. Нужна гуманитарная поддержка тем, кто стал жертвами войны, кто страдает. Мы поддерживаем эту гуманитарную помощь", - отметил он.

Рамафоса отметил, что не менее важно урегулирование вопроса относительно обмена военнопленных и детей, которые были принудительно депортированы РФ из Украины.

"Девятой составляющей является послевоенное восстановление. Должна быть помощь пострадавшим в результате войны. И десятым основным элементом для нас является то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки ", - подчеркнул он.

Визит африканских лидеров в Украину

Сегодня, 16 июня, с рабочим визитом в Украину прибыла африканская делегация. В ее составе в частности были:

  • президент Союза Коморских островов,
  • президент Южно-Африканской Республики,
  • президент Республики Сенегал,
  • президент Республики Замбия,
  • премьер-министр Египта,
  • и другие чиновники стран Африки.

Они уже провели переговоры с президентом Украины.

Целью визита африканских лидеров было представление своей "мирной инициативы" относительно войны России против Украины.

В то же время, как отмечал недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, двери для переговоров между Украиной и Россией пока закрыты. Официальные представители нашей страны настаивают, что никакого диалога без вывода войск РФ не может быть.

Более подробно об отношениях Украины со странами Африки можете узнать в материале РБК-Украина.

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