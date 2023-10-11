ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сбросили взрывчатку прямо на спину. Бойцы ССО уничтожили оккупанта с дрона (видео)

Украина, Среда 11 октября 2023 08:47
UA EN RU
Сбросили взрывчатку прямо на спину. Бойцы ССО уничтожили оккупанта с дрона (видео) Фото: бойцы ССО уничтожили оккупанта с дрона (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожают врага прямо на его позициях. Один из таких случаев попал на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Настоящую охоту за российскими пехотинцами устроили воины одного из подразделений ССО Украины", - говорится в сообщении.

Заметив противника на позициях, операторы БПЛА сбросили взрывчатку прямо на врага - раненый россиянин пытался оказать себе помощь, впрочем, это не помогло.

"Довершила дело очередная сброшенная дроном граната, разорвавшаяся прямо на спине у оккупанта", - добавили в ССО.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 11 октября, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 283 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 91 ББМ. В частности, по данным Генштаба, ВСУ сбили российский истребитель Су-25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать