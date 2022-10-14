Сколько ВСУ освободили населенных пунктов за последние десять дней: в ОП озвучили число

Украинские военные продолжают освобождать территории от российских захватчиков. На сегодняшний день наши герои деоккупировали более 1600 населенных пунктов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
По состоянию на 4 октября, наши герои освободили 1 534 населенных пункта. Согласно данным Офиса президента, сегодня же их количество составляет 1620:
В Херсонской области деоккупировано 75 населенных пунктов. Постепенно, где это возможно, привлекаются правоохранители для проведения мероприятий и восстановления правопорядка. Также продолжается документация военных преступлений. С начала освобождения области было задокументировано 121 случай военных преступлений россиян.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши герои деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.
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