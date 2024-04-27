Сколько сейчас стоит отдохнуть в Карпатах: цены на отели

Сколько стоит отдых в Карпатах в мае

По данным сайта бронирования Booking.com, в Карпатах можно найти отели на разный кошелек: от изысканных спа-отелей до комнат в небольших виллах. Если смотреть, ,джетные, но одновременно комфортные предложения размещения, вполне достаточно вариантов, где номер стоит 2-5 гривен за две ночи на двух человек в период с 10 по 12 мая включительно.

Рассмотрим цены на отдых в таких популярных локациях:

Миговое Ворохта Пилипец Татаров Поляница/Буковель

Цены на отели:

Four Seasons In Carpathians, Мигово

Двухместный номер с видом на горы – 3 960 грн за две ночи на двоих.

На территории отеля есть возможность поиграть в настольный теннис, а окрестности пользуются популярностью у любителей катания на велосипеде.

Зимой в селе Мигово открывается довольно небольшой горнолыжный курорт.

Фото: Провести уикенд в Карпатах при выборе бюджетного варианта можно за 2-4 гривен (скриншот с сайта Booking.com)

AINO Hotel, Пилипец

Двухместный номер с 1 двуспальной кроватью или 2 отдельными кроватями – 1683 грн за двое суток.

В селе и в его окрестностях гости могут заняться различными видами активного отдыха: хайкингом, катанием на велосипеде, а зимой – на лыжах.

Пилипец в Закарпатье – известный курорт, а местную архитектуру отличают деревянные храмы 18-20 века. Рядом находится легендарный водопад Шипот.

"Коруна", Татаров

Полулюкс с широкой двуспальной кроватью – 5 040 грн за двоих на двое суток. Завтрак включен в стоимость номера.

Гости могут воспользоваться открытым бассейном с подогревом, фитнес-центром, сауной и поиграть в бильярд.

Татаров – уютное село на Ивано-Франковщине в самом сердце Карпат. Отсюда можно уехать на однодневные или многодневные экскурсы в Буковель, который находится в 12 километрах. А отправившись с однодневным туром в Закарпатье, можно увидеть географический центр Европы Рахов и искупаться в термальных водах в Солотвино.

"Бархат", Ворохта

Двухместный номер с 1 двуспальной кроватью или 2 отдельными кроватями – 1900 грн за две ночи.

Село Ворохта в Карпатах – уютное место для выходных в горах. Это высокогорный курорт (850 м над уровнем моря), расположенный на территории Карпатского природного национального парка. В Ворохте сохранились старые деревянные виллы и старинный виадук времен Австро-Венгрии.

Фото: Пейзажи Ворохты (РБК-Украина)

GARDA, Поляница

Стандартные апартаменты – 2 318 грн за двоих на двое суток. Завтрак включен в стоимость проживания.

Отдых в Буковеле дорог далеко не всегда. Немало гостиничных комплексов расположено в районе и Поляница, где можно разместиться по достаточно принятым ценам. В общей сложности жилье в Полянице можно найти на 30% дешевле, чем непосредственно в Буковеле рядом.

В Полянице туристы могут посетить этнопарк "Гуцул Ленд", музей восковых фигур, прогуляться по курорту Буковель и просто отдохнуть среди гор.

Emerald House, Микуличин

Апартаменты с 1 спальней и отдельной ванной комнатой – 2452 грн за двоих на две ночи.

Определенные варианты размещения имеют террасу и балкон с прекрасным видом на горы. Апартаменты находятся в 40 км от Говерлы.

Микуличин был известен как курорт с 19 века: еще тогда здесь велось строительство многих санаториев и детских пансионатов. В то время село Микуличин стало таким популярным, что самый первый отель в Западной Украине появился именно здесь. Сегодня в Микуличине много возможностей для разных видов отдыха – спокойного и активного. А уикенд, проведенный в этих местах, наполнит вас впечатлениями и точно запомнится надолго.