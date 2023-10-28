Сколько зафиксировано военных преступлений РФ против Украины: ответ главы МВД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД Украины .

Во время консультационной встречи глав МВД стран Балтии, Польши, Венгрии, Финляндии и Норвегии в Вильнюсе, Игорь Клименко поблагодарил международных партнеров за помощь в войне.

"Ваш вклад в защиту независимости и территориальной целостности Украины невозможно переоценить. Вы были в числе тех, кто начал оказывать нам помощь в первые часы после начала полномасштабного вторжения россиян. За эти 20 месяцев мы стали сильнее, получили много новых знаний, овладели неведомыми ранее навыками", - заявил Клименко.

Глава МВД сказал, что в настоящее время следователями зафиксировано более 98 тысяч военных преступлений, совершенных армией России на территории Украины. Также Национальная полиция создала спецбазу "Военный преступник", куда уже внесены данные о 240 тысячах человек, участвующих в войне против Украины.

"Мы убеждены, что каждый человек, совершавший преступления против украинского народа, должен понести справедливое наказание. И что в какой-либо демократической стране этим военным преступникам не будет спокойной жизни", - подчеркнул Игорь Клименко.

Также стороны обсудили будущие угрозы со стороны России по поводу ударов по энергообъектам во время отопительного сезона. Игорь Клименко подчеркнул, что украинские власти готовы к таким сценариям и делают все возможное, чтобы ситуация с безопасностью оставалась под контролем, а граждане чувствовали себя в безопасности даже во время возможных блекаутов.

"Сейчас в Украине создано более 13 тысяч Пунктов Несокрушимости, где граждане смогут зарядить гаджеты, согреться и получить помощь. Кроме того, проводится постоянный мониторинг состояния объектов гражданской защиты", - сообщает МВД

Также Министр рассказал партнерам, что около 30% территории Украины потенциально опасны с точки зрения минной безопасности. Ведь гуманитарное разминирование возможно после завершения активных боевых действий. И после завершения войны именно МВД будет главным органом по вопросам разминирования.

"Уже обследовано более 144 тысяч гектаров, но даже после очистки территории она не является полностью безопасной. Враг повторно обстреливает большинство деоккупированных регионов, таким образом они снова становятся опасными. Надеемся на дальнейшую поддержку и помощь международных партнеров по вопросам разминирования", - сказал Клименко.

Несмотря на войну, Министерство внутренних дел уже разрабатывает механизмы восстановления безопасной среды в Украине после завершения боевых действий. Речь идет о ряде законопроектов безопасности и мероприятий.

Мы активно развиваем сеть "Центров безопасности", где базируются полицейские, медики и спасатели. Пока их 42, но мы будем увеличивать их количество, ведь понимаем, что после полной деоккупации Украины перед нами предстанет немало задач и вызовов.

По словам Игоря Клименка, продолжается развитие системы видеонаблюдения и видеоаналитики. Как заметил глава, международный опыт свидетельствует, что увеличение систем видеонаблюдения является ключевой составляющей эффективного обеспечения безопасности общества.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан. И благодарны нашим стратегическим партнерам за то, что в столь нелегкое время мы не сами. Спасибо за вашу решительную и постоянную поддержку и помощь. Благодарим Вас за весомый вклад в Победу Украины и возвращение безопасности и стабильности во все европейские страны", - закончил выступление Игорь Клименко.

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