Сколько военных Россия может задействовать в новом наступлении: оценка эксперта

К концу декабря группировка российских войск может увеличиться до 400 тысяч солдат. При этом половину из этого количества российское военное командование перебросит на донецкое направление.

"Сейчас еще около 100 тысяч перебрасывают ближе к границе, а дальше они своим ходом подходят к линии фронта. Давление будет идти по нарастающей, и пик ожидается после 20 февраля, в третьей декаде месяца. Они и так заходят ежедневно по 3 тысячи. Всего группировка противника увеличится до 400 тысяч", - рассказал он.

Как отметил эксперт эти почти полмиллиона войск не ударят по одному направлению, а будут размазаны по тысячекилометровой ширине фронта от Кинбурнской косы до Купянска.

"Можно сказать, что половина из этих 400 тысяч будет именно на Донецком направлении пытаться продавить наши войска", - уточнил Свитан.