Сколько украинцев готовы на территориальные уступки ради мира: опрос КМИС

КМИС в своих собственных опросах на протяжении трех лет задает вопрос о готовности населения к уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости.

Этот вопрос не содержит в себе уточнения, какие именно территории могут быть предметом уступок, а также - о каких именно "территориальных уступках" идет речь.

В мае по сравнению с февралем 2025 года ситуация не изменилась. Так, 52% украинцев категорически против никаких территориальных уступок (в феврале 2025 года - 50%).

Готовы принять определенные территориальные потери - 38% (в феврале 2025 года - 39%).



Интерпретация "территориальных уступок"

Социологи показали, как влияет конкретизация "территориальных потерь" на результаты опроса.

Итак, если речь идет официальное признание отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) будут против. Готовы принять - 24% (отметим, что мы говорим об "отдельных территориях", а не всех оккупированных территориях; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация).

Также абсолютное большинство - 78% - отвергают передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной. Готовы принять - только 15%.

Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий - де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против - 48%.



"Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны", - говорится в сообщении.

Таким образом, с точки зрения общественного мнения любой вариант, который будет включать официальное признание украинских территорий частью России или тем более передачу под контроль России неоккупированных территорий - будет отвергнут.

"Однако украинцы сохраняют здоровую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля России без его признания де-юре", - добавляют социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.