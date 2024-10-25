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Сколько украинцы потратили денег на новые автомобили: опубликована свежая статистика

Фото: сколько украинцы потратили денег на новые автомобили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн – это на 21% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Интересно, что около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок. Больше всего денег было уплачено за автомобили марки Toyota – почти 14 млрд грн. Премиальные немецкие марки BMW и Mercedes-Benz заняли второе и третье место в этом рейтинге. На новые BMW было потрачено 12,3 млрд. гривен, а на "Мерседесы" - около 6,9 млрд. гривен.

На четвертом месте Volkswagen с показателем 6,6 млрд. грн. Замыкает пятерку лидеров Renault, дилеры которой заработали более 4,7 млрд. грн.

Напомним, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тысяч новых легковых авто. Из этого количества 64% машин было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юридические лица. По сравнению с сентябрем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юридическим лицам выросли на 15%.

В целом же лидерство по продажам в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжило удерживать кроссовер Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.

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Автомобильный рынок