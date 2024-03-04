Сколько в Украине выявили фальшивых долларов и каких номиналов: ответ НБУ

Среди изъятых из обращения в 2023 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США - 97% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро в прошлом году приходилось только 3% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще всего подрабатывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 и 50 долларов (92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов);

50 и 200 евро (39% и 30% от общего количества изъятых поддельных евро).

Что делать, если есть сомнения в подлинности денег

В НБУ сообщают, что в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты можно обратиться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований НБУ.

По результатам таких исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, возвращаются собственнику.

Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии НБУ сообщает правоохранительным органам, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований.

Напомним, по данным НБУ в 2023 году на 1 млн. шт. настоящих банкнот гривне приходилось 2,1 обнаруженных поддельных банкнот. Чаще всего подделывают 200 и 500 гривен старого образца.