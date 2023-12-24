Сколько в Украине последователей разных церквей: социологи пояснили, от чего это зависит

Другие конфессии и религиозные направления (протестантизм, римо-католицизм, ислам, иудаизм и др.) представлены меньшим числом приверженцев.

Декларирование респондентами принадлежности к определенной религиозной организации, церкви не всегда связано с идентификацией себя как верующего и может быть обусловлено, в частности, социокультурной или этнической идентичностью.

Среди "просто православных" верующими себя назвали 70%, тогда как 21% - колеблющимися между верой и неверием, 3% - неверующими или атеистами, 4% - безразличными к вопросам религии.

"Это позволяет предполагать, что отнесение себя частью граждан к православным связано в большей степени с социокультурной или этнической идентичностью, чем собственно религиозной", - считают авторы исследования.

Православие в Украине

Как отмечают социологи, в отличие от достаточно устоявшихся конфессиональных пристрастий, ощутимые изменения происходят в части церковного самоопределения православных верующих, что обусловлено как изменением организационного оформления православия в Украине, так и влиянием полномасштабной агрессии России на общественное сознание.

В 2021 году доля тех, кто отнес себя к верным Православной церкви Украины (ПЦУ, выросла до 24%, в 2022 году - до 36%, в 2023 году - до 42% среди всех опрошенных).

После начала полномасштабной войны России об Украине существенно меньше стало относящих себя к верным УПЦ Московского патриархата (с 13% в 2021 году до 6% в 2023 году).

В последние годы существенно уменьшилась доля тех, кто относит себя к "просто православным" - от 27% в 2020 году до 22% в 2021 году, 19% в 2022 году и 13% в 2023 году.

Среди православных к верным ПЦУ относят себя 69%, к УПЦ МП - 9%.

Религиозные громады

Наблюдается существенная разница между уровнем декларируемой религиозности (70,5% опрошенных называют себя верующими, 61% – православными) и уровнем отнесения себя к конкретному религиозной громаде. Членство в громаде признали только 24%.

Члены религиозных громад, отнесшие себя в ПЦУ, составляют 10,5% всех опрошенных (в 2021 году - 6%), члены греко-католических громад 6% (столько же, сколько и в 2021 году). Членами громад УПЦ (МП) назвали себя 3% всех опрошенных (в 2021 году - 4%).

Опрос проводился методом face-to-face с 9 по 15 ноября 2023 среди 2022 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.