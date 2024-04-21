Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 743,27 гривен, у работающих пенсионеров - 6 094,28 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 7,7% (на 433,23 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту – 72,95%

по инвалидности – 14,99%

в случае потери кормильца – 6,26%

за выслугу лет – 5,20%

социальные пенсии – 0,56%

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Пересчет работающим пенсионерам

Напомним, автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля произошел для 654 тысяч работающих пенсионеров.

Перерасчет производится за стаж, приобретенный в последние два года. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия.

Выплата повышенных пенсий произойдет в июне 2024 года (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за I квартал. А такие отчеты будут подаваться по май.

Лично обращаться за проведение пересчета никуда не нужно: он происходит автоматически.