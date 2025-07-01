Сколько Украина будет тратить на войну: два сценария правительства на 2026-2028 годы

Как отмечается в документе, в условиях длительной войны, глобального кризиса и нестабильности, ослабления традиционных союзов расходы на безопасность и оборону по-прежнему будут оставаться основным приоритетом бюджета Украины.

По базовому сценарию, "с учетом предположения о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", объемы расходов государственного бюджета на безопасность и оборону определены:

на 2026 год в сумме 1,817 трлн гривен;

на 2027 год - 1,439 трлн гривен;

на 2028 год - 1,384 трлн гривен;

Как отмечается в документе, в условиях прекращения огня в 2026 году для правительства Украины существует вызов о необходимости сохранения обороноспособности и военного потенциала для отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В частности, Украина предлагает международным партнерам из Коалиции желающих создать отдельный фонд для финансирования потребностей сил безопасности и обороны Украины.

"Такое решение позволит сохранить необходимую численность военных для предупреждения возобновления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также будет одним из факторов гарантии безопасности для европейских партнеров", - говорится в декларации.

Альтернативный сценарий

В случае продолжения войны объем расходов сектора безопасности и обороны на 2026 год должен быть восстановлен до уровня 2025 года с учетом запланированных изменений в государственный бюджет (увеличение на 400 млрд гривен), говорится в декларации.

Так, против базового сценария расходы на сектор безопасности и обороны должны быть увеличены на 750-800 млрд гривен и в общем объеме составят 2,6 трлн гривен, что составит более 25% валового внутреннего продукта.

"При условии направления внутренних ресурсов, а именно доходов государственного бюджета Украины и внутреннего финансирования на покрытие расходов сектора безопасности и обороны, Украина будет нуждаться в сохранении внешней финансовой поддержки на уровне не ниже текущего года для финансирования социальных программ, поддержки населения", - говорится в декларации.

Прогнозы на 2026-2028 годы

Как отмечают в правительстве, дальнейшее экономическое развитие Украины в значительной степени будет зависеть от продолжительности и течения активной фазы военных действий, объемов финансовой помощи международных партнеров и динамики миграционных процессов.

По базовому сценарию ожидается, что ВВП в 2025 году продолжит расти, но более медленными темпами - на уровне 2,7%. Рисками для экономического роста остаются фактор безопасности, в частности продолжение обстрелов объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, продолжение разрушения производственных мощностей.

В 2026-2028 годах ожидается рост ВВП с постепенным ускорением темпов по мере восстановления страны и ее производственного потенциала. В частности, прогнозируется, что в 2026 году ВВП вырастет на 4,5%, а в последующие годы темпы роста ускорятся до 5% в 2027 году и 5,7% в 2028 году.

Минэкономики наряду с базовым сценарием макроэкономического прогноза на 2026-2028 годы разработало альтернативный сценарий прогноза, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.

Этот сценарий предусматривает замедление темпов экономического роста в 2026 году до 2,4% с последующим более подавленным экономическим восстановлением в 2027 и 2028 годах в среднем ежегодно на уровне 4,6%.