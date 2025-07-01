Сколько Украина будет тратить на войну: два сценария правительства на 2026-2028 годы

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы определил два сценария развития событий. Военные расходы останутся приоритетом надолго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.
Как отмечается в документе, в условиях длительной войны, глобального кризиса и нестабильности, ослабления традиционных союзов расходы на безопасность и оборону по-прежнему будут оставаться основным приоритетом бюджета Украины.
По базовому сценарию, "с учетом предположения о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", объемы расходов государственного бюджета на безопасность и оборону определены:
Как отмечается в документе, в условиях прекращения огня в 2026 году для правительства Украины существует вызов о необходимости сохранения обороноспособности и военного потенциала для отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В частности, Украина предлагает международным партнерам из Коалиции желающих создать отдельный фонд для финансирования потребностей сил безопасности и обороны Украины.
"Такое решение позволит сохранить необходимую численность военных для предупреждения возобновления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также будет одним из факторов гарантии безопасности для европейских партнеров", - говорится в декларации.
В случае продолжения войны объем расходов сектора безопасности и обороны на 2026 год должен быть восстановлен до уровня 2025 года с учетом запланированных изменений в государственный бюджет (увеличение на 400 млрд гривен), говорится в декларации.
Так, против базового сценария расходы на сектор безопасности и обороны должны быть увеличены на 750-800 млрд гривен и в общем объеме составят 2,6 трлн гривен, что составит более 25% валового внутреннего продукта.
"При условии направления внутренних ресурсов, а именно доходов государственного бюджета Украины и внутреннего финансирования на покрытие расходов сектора безопасности и обороны, Украина будет нуждаться в сохранении внешней финансовой поддержки на уровне не ниже текущего года для финансирования социальных программ, поддержки населения", - говорится в декларации.
Как отмечают в правительстве, дальнейшее экономическое развитие Украины в значительной степени будет зависеть от продолжительности и течения активной фазы военных действий, объемов финансовой помощи международных партнеров и динамики миграционных процессов.
По базовому сценарию ожидается, что ВВП в 2025 году продолжит расти, но более медленными темпами - на уровне 2,7%. Рисками для экономического роста остаются фактор безопасности, в частности продолжение обстрелов объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, продолжение разрушения производственных мощностей.
В 2026-2028 годах ожидается рост ВВП с постепенным ускорением темпов по мере восстановления страны и ее производственного потенциала. В частности, прогнозируется, что в 2026 году ВВП вырастет на 4,5%, а в последующие годы темпы роста ускорятся до 5% в 2027 году и 5,7% в 2028 году.
Минэкономики наряду с базовым сценарием макроэкономического прогноза на 2026-2028 годы разработало альтернативный сценарий прогноза, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.
Этот сценарий предусматривает замедление темпов экономического роста в 2026 году до 2,4% с последующим более подавленным экономическим восстановлением в 2027 и 2028 годах в среднем ежегодно на уровне 4,6%.
Напомним, МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.
Кроме того, эксперты МВФ обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны. Негативный сценарий МВФ сохраняет предположение завершения войны во втором квартале 2026 года. Прогноз предусматривает снижение реального ВВП на 1% в 2025 году и нулевой рост в 2026 году.
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