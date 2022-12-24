Сколько будет продолжаться война в Украине? И почему она не похожа на войны в Афганистане и Сирии

На продолжительность войны будут влиять не только материальные, но и моральные факторы

Российское вторжение в Украину – это несправедливая и ужасная война, которую мир не видел со времен последней мировой. Сможет ли Запад предоставить больше оружия для Украины? Насколько мощно Иран, Северная Корея и другие государства-изгои будут вооружать Россию? Ответы на эти вопросы будут в значительной степени определять, сколько будет продолжаться эта война.

Однако наличие боеприпасов и военной техники является лишь частью факторов, влияющих на сроки войны. Следует учитывать и нематериальные активы, моральные факторы. Их достаточно сложно оценить количественно. Но уже сейчас можно констатировать, что украинское сопротивление оказалось гораздо успешнее, чем кто-либо, за исключением, возможно, украинцев, мог ожидать.

Если бы 24 февраля мне рассказали о том, как будет выглядеть ход военных действий в декабре, я бы отнесся очень скептически к подобным прогнозам. Мир и не подозревал, какой несокрушимый моральный и боевой дух имеют украинцы – от военных до волонтеров и мирных жителей. Именно он заставляет меня не подвергать сомнению будущее существование Украины как демократического государства, ориентированного на западные ценности.

Параллели между войной в Украине и Афганистане нецелесообразны

Мои знания военной истории подсказывают мне, что иногда конфликты, казавшиеся неразрешимыми, могут закончиться внезапно. Или наоборот – война, которая, казалось бы, быстро закончится, тянется годами. В зависимости от ситуации в театре военных действий, в Украине все еще возможны оба варианта. Меня не удивит, если война продлится еще несколько лет. Но не будет удивительно, если мы увидим финал уже через несколько месяцев.

Некоторые эксперты иногда сравнивают войну россии против Украины с войной, продолжавшейся в Афганистане. Я считаю эти параллели ошибочными. Ведь талибы были партизанами, повстанцами, воевавшими с легким оружием. У них не было крылатых ракет, танков, всей артиллерии, которую развернули россияне.

И опять же война в Афганистане на самом деле не имеет никакого реального ориентира. Война в Украине – это борьба за свободу и также борьба за производственные мощности. И это действительно не было проблемой в Афганистане, но это проблема здесь. И исход войны будет во многом зависеть от того, какая сторона сможет победить другую. Может ли Запад производить больше оружия для Украины?

Война России против Украины имеет гораздо больше общего с Первой и Второй мировой, чем с недавними конфликтами в Афганистане или Ираке. Если продолжать наводить аналогии с Первой мировой, то в начале летом 1914 года почти никто в Европе и мысли не имел, что через четыре года глобальная бойня все еще будет продолжаться. Но в то же время в начале 1918 мало кто мог спрогнозировать, что война закончится уже в ноябре. Мы увидели внезапный крах Немецкой империи, который не был чем-то, что ожидалось или предполагалось.

Еще одно российское наступление в ближайшем будущем больших перспектив не имеет

Путин ожидал взять Киев в считанные дни. Он рассчитывал быстро уничтожить украинскую государственность и включить большую часть Украины в Российскую империю, где она уже была заключена в течение сотен лет. Сейчас это маловероятно по нескольким причинам. Первая из них – некомпетентность российских военных. Вторая – это высокая степень компетентности и уверенности украинской армии. Также важен моральный и боевой дух украинского народа.

Путин был уверен, что россиян будут встречать как освободителей. А на самом деле реакция прямо противоположна: украинцы воспринимают россиян как ужасных угнетателей, как варваров, которым надо сопротивляться любой ценой.

Сейчас войска России все еще оккупируют около 17% территории Украины. Однако они уже потеряли примерно половину того, что захватили с 24 февраля. Это огромные достижения украинского народа и украинских вооруженных сил. И сейчас самый важный ответ на вопрос, могут ли украинцы вытеснить россиян с других своих земель.

Считаю, что это будет гораздо труднее, чем весеннее освобождение Киевской области или успехи на Харьковском и Херсонском направлениях. Ведь россияне действуют на Донбассе и Крыму в течение 8 лет, и достичь этих целей будет значительно сложнее. Но я не сомневаюсь в возможностях украинцев: и мирные, и военные показали чрезвычайное мастерство и мужество в противостоянии российскому нападению. Украинские вооруженные силы проделали огромную работу, применяя новое оборудование, например HIMARS и Javelin. Чувствуется, что у украинцев все еще есть пыл. Поэтому, как мне кажется, еще одно российское наступление в обозримом будущем больших перспектив не имеет.

В настоящее время россияне находятся в обороне. Если Запад будет продолжать оказывать поддержку Украине, особенно предоставлять оружие большой дальности, то у украинцев есть все шансы вернуть значительное количество территорий в будущем году.

Путин использует тактику войн в Чечне и Сирии, но с Украиной это не сработает

Уже который день россия бьет по украинской инфраструктуре. Мужество украинцев очень напоминает мне чрезвычайную стойкость жителей Лондона, которую они продемонстрировали во время нацистских бомбардировок 1940 года. Это проявления того же духа, которые приводят меня к выводу, что нападения россии не будут успешными – воля украинцев к победе слишком сильна.

Путин использовал бомбовый террор и раньше, превращая в руины чеченские и сирийские города. Нет никаких сомнений, что диктатор способен пойти на все, чтобы нанести сокрушительный вред гражданской инфраструктуре, пойти на любое военное преступление. К счастью, эта тактика не может быть эффективна в Украине.

Во-первых, опросы общественного мнения свидетельствуют: несмотря на то, что путин явно пытается сломать дух украинцев, они остаются очень мотивированными продолжать борьбу, пока их страна не будет освобождена. Во-вторых, ни Сирия, ни Чечня не имели систем противовоздушной обороны. Их наличие изменяет ход этой войны. Сейчас путинские удары по энергетическим объектам – это соревнование между возможностями российского и иранского ВПК и способностью Украины усовершенствовать противовоздушную оборону. Если США действительно предоставят украинцам системы ПВО Patriot, то обеспечат важное преимущество в защите украинских городов от сокрушительных атак российских ракет и иранских дронов.