Сколько судов вышло из портов Украины временным коридором: ответ Кубракова

Из портов Украины временным коридором вышло уже 21 судно. Под погрузку в порты зашли 25 судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

Он отметил, что после выхода из "зернового соглашения" Россия 17 раз атаковала порты Украины. Оккупанты уничтожили почти 300 тысяч тонн украинского зерна и на 40% снизили экспортный потенциал портов.

"На сегодняшний день уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира", - отметил Кубраков.

Также министр вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Нидерландов Марком Рютте в Одессе обсудили экспорт украинского продовольствия.

"Нидерланды - одна из стран-партнеров, которые могут стать партнером в защите и украинской инфраструктуры, и обеспечить системный экспорт украинского продовольствия на мировые рынки", - добавил он.

Российская блокада моря

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как известно, уже более 20 судов смогли прорвать российскую блокаду Черного моря.