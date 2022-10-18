Сколько штрафов за нарушение ПДД выписали камеры автофиксации: ответ МВД

Более 1,5 миллионов штрафов за нарушение Правил дорожного движения выписали камеры автоматической фото- и видеофиксации за 9 месяцев текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опендатамедиа .

Стоит отметить, что с начала активной фазы боевых действий около трех месяцев – с 24 февраля по 16 мая – комплексы автофиксации не работали. Таким образом, водители совершили свыше 1,5 миллиона нарушений ПДД, которые попали в поле зрения камер всего за полгода. Для сравнения, в 2020 году камеры автофиксации зафиксировали 1,22 млн нарушений, а в прошлом году – 2,56 млн раз.

Ранее мы писали, что в приложении "Дія" снова доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения. Их можно оплатить через телефон.

Также сообщалось, что штрафы за превышение скорости в Украине намерены ужесточить. В Раде уже подготовили соответствующий законопроект.

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