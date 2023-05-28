Сколько россиян получили визы на въезд в Украину: ответ Госпогранслужбы

С 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для России. С этого момента только 37 граждан страны-оккупанта получили визу на въезд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Для граждан Российской Федерации действует визовый режим. Только имея визу и подтверждая цель своего пребывания в Украине - они могут пересечь границу", - рассказал Демченко.

Визовый режим для России

Вследствие полномасштабного вторжения России на территорию Украины, 17 июня 2022 года, президент Владимир Зеленский заявил о введении визового режима для граждан страны-агрессора. В тот же день Кабинет министров прекратил действие соглашения.

Начиная с 1 июля 2022 года решение правительства о визовом режиме вступило в силу.