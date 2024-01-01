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Сколько ракетоносителей вывела РФ с утра в море: ответ ВМС

Фото: РФ вывели три ракетоносителя в Черное море 1 января (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Россия утром 1 января вывела в Черное море три ракетоносителя с "Калибрами". Их общий залп - 24 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

"В Черном море 5 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, в Азовском море находится 1 вражеский корабль.

"А в Средиземном море 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр", общий залп до 16 ракет", - добавили в ВМС.

Атака дронов по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска в ночь с 31 декабря на 1 января выпустили рекордное количество дронов-камикадзе по Украине. В частности, только в зоне ответственности ОК "Юг" по словам спикера Натальи Гуменюк, РФ выпустила около 60 БПЛА. Взрывы раздавались в Николаеве, Херсонской области. Кроме того, российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате атаки есть погибший и раненые.

Также обломки дронов стали причиной пожаров в музее Шухевича и в одном из общежитий Львова. А в Хмельницкой области из-за атаки БПЛА ранения получил ребенок. В общей сложности оккупанты ударили по Украине в новогоднюю ночь 90 дронами и 8 ракетами, а ПВО удалось сбить 87 дронов. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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