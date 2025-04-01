Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море: ответ ВМС

По состоянию на 06:00, 1 апреля, в акватории Черного моря зафиксировано 2 российские носители "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, как и в предыдущие дни. Однако, военные предупреждают, что в Средиземном море находятся 4 судна, 3 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 26 единиц.

Также в ВМС проинформировали, что сегодня ни один корабль не совершил проход Керченским проливом. Ни в Черное, ни в Азовское море.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.