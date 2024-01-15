Сколько ракет и дронов производит РФ и что будет с войной в 2024 году: главное из интервью Скибицкого

О целях ракетных и дроновых ударов России

На сегодняшний день основные усилия Российской Федерации сосредоточены на уничтожении наших военных объектов, говорят в ГУР. Речь идет об объектах оборонно-промышленного комплекса, штабов, систем управления и отдельных подразделениях, которые размещаются на линии фронта. Однако Москва, как правило, не достигает своих целей, поскольку ее ракетное вооружение не совсем точно. И поэтому, к сожалению, страдает в основном именно гражданское население, объясняет Скибицкий.

В разведке предупреждают, что угроза атак по объектам энергетики тоже остается. По данным ГУР, россияне провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022-2023 году и до сих пор регулярно проводят космическую съемку этих объектов. Они определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены ракетным вооружением и беспилотными летательными аппаратами.

О состоянии российского ВПК

Еще летом 2022 года Москва приняла ряд законов, правительственных постановлений, по которым фактически перевела оборонно-промышленные предприятия на военное время. Увеличилось количество рабочих дней в неделю. Некоторые предприятия даже работают в три смены. Однако Москва не смогла существенно нарастить количество вооружения и объемы изготовления оружия и военной техники из-за устаревшего оборудования, дефицита подготовленных рабочих, способных выполнять такие высокотехнологичные работы, и дефицита комплектующих. По информации военной разведки, все, что на сегодняшний день производится Россией, сразу отправляется на фронт и применяется против Украины.

"Подтверждение того факта, что им не хватает собственных боеприпасов - это закупка ими боеприпасов у того же Ирана, Северной Кореи, а также вывоз почти всех боеприпасов из складов Беларуси. Если мы говорим, например, об артиллерийских боеприпасах 122 и 125 калибра, то российские предприятия изготовили около 2 миллионов таких боеприпасов в 2023 году. Но это не покрывает все те потребности, которые есть у вооруженных формирований Российской Федерации", - рассказал представитель ГУР МО.

Что у России с производством ракет

Сейчас Россия может производить около 115-130 стратегических ракет - с дальностью более 350 километров. Однако, эти объемы производства могут отличаться в зависимости от месяца. Иногда у Москвы есть перебои с поставками деталей, многие из которых - иностранного производства.

"Во-вторых, они сейчас пытаются держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от имеющихся у них запасов. К тому же мы четко понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя. Если говорить о выпущенных крылатых ракеты, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска", - уточнил Скибицкий.

Если говорить о ракетах оперативно-тактического класса, с меньшей дальностью - это Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 - то они производятся в основном из российских компонентов. Агрессор может производить ориентировочно 100-115 таких ракет.

Сколько Россия производит "шахедов"

Скибицкий отметил, что в декабре Москва выпустила по Украине рекордное количество БПЛА типа "шахед" - около 770-780 единиц.

"Речь идет лишь о том, что были нами зафиксированы. Ведь есть еще определенный процент - ориентировочно 4% - не долетевших, не стартовавших или взорвавшихся сразу после запуска. У нас есть подтвержденные даные с российской стороны, что бывают и такие случаи", - добавил генерал-майор ГУР МО.

Ранее Москва получала эти дроны по контракту с Тегераном. Однако сейчас, по данным военной разведки, Россия наладила собственное производство и оно уже работает в частности в Елабуге, Татарстане. Там на сегодняшний день и развернуто минимум две линии производства. Но в большинстве своем комплектующие к этим "шахедам" поступают из других стран.

"Цель Москвы - к 2026 году выйти на полный, замкнутый цикл производства именно таких БПЛА на территории России. Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например, электронной базы - микросхем, чипов и т.д. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодняшний день Российская Федерация способна изготавливать", - объясняют в ГУР.

По оценке ведомства, россияне могут производить 330-350 единиц этих БПЛА в месяц. Такие показатели, например, агрессор продемонстрировал в декабре. Однако они тоже разнятся в зависимости от наличия комплектующих, в частности двигателей.

"Но, как и в случае с ракетами, все изготавливаемые "шахеды" или так называемые "Герань-2" сразу идут на боевое применение. И поэтому мы и видим разное количество применяемых беспилотников. Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они на сегодня иссякают, и все эти запускаемые БПЛА буквально поступают с конвейера", - уточнили в ГУР.

Какие страны помогают России вооружением

В разведке говорят, что Россия получила около миллиона артиллерийских боеприпасов 122 мм и 152 мм калибра от КНДР. Наиболее активные поставки боеприпасов с территории Северной Кореи осуществлялись в течение сентября, октября и ноября. В то же время ГУР пока проверяет информацию о передаче Пхеньяном баллистических ракет Москве.

Еще одна страна, помогающая России - это Иран. Помощь от Тегерана заключается в поставке комплектующих для ударных дронов и боеприпасов. По словам Скибицкого, Иран заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с Россией, потому что хочет получить от нее современную авиацию, например, Су-34, тренировочные самолеты, радиолокационные станции. Между ними продолжаются переговоры.

Что касается Китая, то через фиктивные фирмы, созданные в этой стране, в Россию поступает почти 80% комплектующих для военной техники, в том числе электроника. При этом чаще всего они даже не китайского производства, а других стран мира.

"Россия пыталась и пытается получить от Китая боеприпасы. Она также пытается получить снаряды и от других стран, где осталось советское вооружение, в том числе от стран Центральной Азии", - рассказал представитель ГУР Минобороны.

О состоянии и эффективности российской ПВО

За время войны Российская Федерация сильно усилила противовоздушную оборону по многим направлениям. Это в том числе и оккупированный Крым, а именно район Керченского моста - там очень мощная система ПВО. Это столичное направление на территории РФ и остальные регионы. На указанных направлениях удалось не просто усилить, но создать эшелонированную систему ПВО. Однако это произошло за счет переброски сил и средств из других регионов России - с Дальнего Востока, например, из Северного региона РФ.

"Насколько она эффективна? Это не всегда так, как рассказывает агрессор. К тому же все зависит и от того, насколько мы удачно планируем проведение наших операций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и других типов вооружений. Мы знаем, насколько и в каких регионах произошло усиление ПВО, где развернуты новые системы. Наиболее мощный комплекс, который есть у них на вооружении - это С-400, но и он не полностью совершен. Есть факты, когда их вооружение отказывает. Тот же известный "Панцирь" тоже пропускает наши воздушные средства, которые в результате достигают целей", - пояснил Скибицкий.

Что будет с войной в 2024 году

Одна из стратегических целей, остающихся у Москвы на этот год - это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, говорит Скибицкий. Второе, что сейчас будут делать россияне, согласно имеющимся в распоряжении ГУР документам - это удержание захваченных территорий, которые сейчас находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская и часть Харьковской области.

Еще одной из приоритетных целей они для себя определили уничтожение нашей системы ПВО, нашей авиации, наших объектов оборонно-промышленного комплекса, чтобы не допустить наращивания нашего производства и усиления способностей Вооруженных сил. Это те задачи, которые сегодня себе ставит Российская Федерация на этот год", - рассказал Скибицкий.

Он добавил, что нынешние условия переговоров, к которым Россия хочет подтолкнуть Украину, неприемлемы для нас. К тому же эта риторика о готовности к переговорам является ловушкой. Агрессор хочет использовать это время для восстановления потенциала, наращивания сил и создания стратегических резервов, чтобы продлить агрессию - так, как это было в 2014 году.

"На самом деле такая риторика Москвы в большинстве своем направлена именно на страны Запада и Глобального Юга - что они якобы согласны остановиться и начать переговорный процесс. Но что говорит Россия о наших оккупированных территориях? Наша стратегическая цель одна - мы должны освободить все наши оккупированные территории", - пояснил Скибицкий.

В ГУР подчеркивают, что вести войну с РФ без помощи западных союзников почти невозможно. Однако в ведомстве уверены, что эта помощь в 2024 году сохранится. Скибицкий объясняет, что Запад понимает, что сейчас Украина сдерживает "российскую военную машину" от подготовки к агрессии против других стран.

И они понимают, что мы сейчас реально сдерживаем Россию. Ей не удалось достичь тех целей, которые она ставила перед собой. И мы просто в разы уменьшили потенциал Российской Федерации. По нашим подсчетам , чтобы восстановить потенциал сухопутных войск РФ, который был перед началом широкомасштабной агрессии, ей потребуется от пяти до десяти лет. Чтобы восстановить арсенал высокоточного вооружения - на это тоже нужно три - пять лет", - пояснил Скибицкий.

Будет ли в России новая волна мобилизации

В ГУР говорят, что ежедневно в ряды вооруженных сил РФ приходит около 1000-1100 человек. Это те, кто присоединяется к армии через мобилизацию или добровольно подписывает контракты с армией.

На самом деле, у россиян есть мотивация идти в армию - это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют. Те, кто участвует в боевых действиях на первой линии столкновения, зарабатывают примерно 220-250 тысяч рублей в месяц.

Однако этих 30 тысяч человек, ежемесячно приобщающихся к российской армии, хватает в основном на пополнение потерь и формирование резервных полков. Но для того, чтобы создать мощный стратегический резерв Москве действительно необходимо объявить более массовую мобилизацию.

"Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А в дальнейшем - будем смотреть. Но все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы", - уточнил генерал-майор.