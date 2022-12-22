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Сколько у оккупантов осталось иранских БПЛА из новой партии: ответ ВСУ

Фото: у РФ осталось около 200 иранских дронов-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

У оккупантов осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Иран передал России.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала Freedom.

По ее словам, в рамках последней партии Иран передал оккупантам около 250 дронов и россияне не очень-то их экономят.

"На данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200 единиц", - заявила спикер объединенного пресс-центра.

Гуменюк также добавила, что россияне понимают, что ВСУ уже успешно сбивают иранские дроны. Потому оккупанты пытаются находить места запуска беспилотников этого типа подальше от зон огневого контроля ВСУ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Секретариат ООН изучает информацию о поставках Ираном ударных беспилотников России.

Также сообщалось, что украинские военные с начала декабря в воздушном пространстве страны сбили 67 иранских дронов-камикадзе.

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