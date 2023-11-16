Во сколько обойдется создание нового лагеря для пленных россиян: ответ Минюста

Новый лагерь для российских пленных откроют в Украине. Для этого из бюджета нужно выделить несколько миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську в эфире телемарафона.

Он отметил, что в финансировании нового лагеря для пленных Украина хочет привлечь международную поддержку. По словам Малюськи, первый лагерь был оборудован с помощью Красного Креста и Канады.

"Надеемся, что это произойдет и в нашем новом лагере для военнопленных. Расходов бюджета нам не удастся полностью избежать. Мы думаем, что несколько миллионов гривен нам нужно будет потратить на разработку", - сказал министр.

Малюська подчеркнул, что у Украины нет гарантий того, что новый лагерь для российских пленных будет функционировать в течение длительного времени. Это зависит от количества обменов и их масштабов. Однако сейчас есть необходимость открывать новый лагерь.

Что известно о новом лагере

Напомним, в начале ноября 2023 стало известно, что в Украине собираются открыть новый лагерь для пленных российских оккупантов. Лагерь будет оборудован в тылу, как предусмотрено Женевскими конвенциями.

Новый лагерь под названием "Запад 2" будет расположен в Винницкой области на базе государственного учреждения "Могилев-Подольская исправительная колония (№ 114)".

Ранее правительство заявило, что выделило Министерству юстиции 3,1 млн гривен на переоборудование исправительной колонии в лагерь для военнопленных россиян.