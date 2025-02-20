Сколько можно заработать на депозитах и что со ставками в банках в 2025 году

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Какая средняя ставка по депозитам

В январе 2025 года из-за всплеска инфляции Национальный банк Украины поднял учетную ставку на 1% – до 14,5%. Это в конечном итоге должно побудить украинские банки повысить ставки по гривневым депозитам. Однако пока финансовые учреждения повысили только ставки по кредитам.

Так, в январе на 1% по сравнению с прошлым месяцем выросли кредиты банков для населения в национальной валюте, которые сейчас составляют 35,1% годовых. В то же время средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в январе составили 10,5% годовых, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем месяц назад. Учитывая, что инфляция по итогам года составила 12%, то такие проценты даже не смогут ее покрыть.

По результатам ежеквартального опроса банков, проведенного Национальным банком Украины в конце января 2025 года, большинство украинских финансовых учреждений не ожидают повышения стоимости привлечения средств от населения в первом квартале. В то же время они прогнозируют рост стоимости депозитов для корпоративных клиентов. Оценки банков свидетельствуют, что изменение регуляторных требований стимулировало рост вложений от населения, но высокие ставки не стали благоприятным фактором для увеличения вкладов домохозяйств.

По данным Нацбанка, в январе гривневые банковские вклады в Украине сократились на 3% – это произошло преимущественно из-за "оттока" бизнес-накоплений, тогда как вклады населения даже незначительно увеличились. Впрочем, такая картина не является критической для банковской системы и имеет тенденцию повторяться ежегодно.

За первый месяц года объем средств на счетах предприятий в банках сократился на 53 млрд гривен – до 2,725 трлн гривен. В то же время объем гривневых средств на счетах физических лиц увеличился на 0,1% (хотя в прошлом году в этом же месяце этот показатель сократился).

Стоит добавить, что ставки по депозитам в Украине могут меняться несколько раз в течение года, в частности в первые месяцы и к середине года, под влиянием внешних и внутренних экономических факторов. Например, в первой половине 2024 года многие банки корректировали свои ставки в соответствии с монетарной политикой Национального банка Украины. Так, в апреле того года ставка по трехмесячным депозитам в отдельных банках снизилась до 17,5% годовых.

А в июне 2024 года некоторые банки продолжали снижать ставки, которые варьировались в пределах 16-17% годовых, в частности для краткосрочных депозитов. К ноябрю средние ставки на новые депозиты в гривне составили около 9,6% годовых, что на 0,9 п.п. ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидается, что в течение 2025 года ставки по депозитам могут меняться как в сторону повышения, так и снижения в зависимости от уровня инфляции и общей экономической ситуации в стране.

Какие ставки по депозитам предлагают банки

По состоянию на конец февраля банки предлагают депозиты сроком от нескольких месяцев до нескольких лет. Если взять в качестве примера вклад сроком в 12 месяцев, то ставки украинских финучреждений в гривне варьируются в пределах от 5 до 20% годовых. В то же время для депозитов в долларах средняя доходность составляет около 1%, что означает, что с 1000 долларов вы получите лишь 10 долларов дохода за год. Важно учитывать, что с этих сумм (и в долларах, и в гривнах) удерживаются налоги, которые составляют 23%: 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

Например, стандартный вклад в ПриватБанке до 12 месяцев без досрочного закрытия принесет 10% годовых, то есть с суммы в 10 тысяч гривен клиент получит 1000 гривен. Однако в условиях договора указано, что после уплаты налога размер процента по депозиту снизится до 8,05%, что значит, что клиент получит с соответствующей суммы 805 гривен. При этом ставка на депозит с возможностью досрочного закрытия составляет 7,5% (750 гривен дохода). После уплаты налога проценты снизятся до 6.04 % в год.

Monobank предлагает клиентам оформить депозит на такой же срок под 15,5% годовых (11.93% после уплаты налогов) или 9% годовых при возможности досрочного расторжения договора (6.93% после уплаты налогов). Соответственно, к вкладу в 10 тысяч гривен клиент банка ожидает доход в 11 550 гривен (11 193 чистого дохода) при 15,5% годовых и на 10 900 гривен при возможности досрочно расторгнуть договор (10 693).

В частности, украинские банки предлагают следующие процентные ставки без учета уплаты налогов на 12 месяцев с суммы 10 тыс. гривен:

Ощадбанк и KredoBank – 11,50% (8,86% после налогообложения), доход: 11 150 гривен (10 868 после уплаты налогов).

Sense Bank – 11,75% (9,05% после налогообложения), доход: 11 222 гривен (10 905 после уплаты налогов).

ПУМБ – 12% (10,10% после налогообложения), доход: 11 203 гривен (10 926 после уплаты налогов).

Укргазбанк – 12,50% (9,24% после налогообложения), доход: 12 500 гривен (10 924 после уплаты налогов).

OTP Bank – 6,5% (4,98% после налогообложения), доход: 10 650 гривен (10 498 после уплаты налогов).

При этом самую низкую ставку по депозитам указывает на своем сайте Райффайзен Банк. Это финансовое учреждение предлагает клиентам 5% годовых до налогообложения по депозиту на сумму до 20 тысяч гривен. От 20 до 100 тысяч гривен процентам по депозитам вырастут до 5,25%. Самые высокие проценты (5,75%) клиент получит в случае инвестирования суммы, превышающей 1 миллион гривен. В то же время самые высокие ставки на депозит на 12 месяцев имеет Идея Банк, который предлагает депозит под 20% в год.